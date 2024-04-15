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За сутки Россия потеряла еще 770 военных и 41 артсистему - Генштаб ВСУ

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Также было уничтожено три экземпляра спецтехники

За сутки Россия потеряла еще 770 военных и 41 артсистему - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ назвал потери российской армии по состоянию на 15 апреля.

За минувшие сутки боевых действий было ликвидировано 770 оккупантов и более 160 единиц боевой техники, из которых 41 артиллерийская система и 31 бронемашина.

Общие потери противника с 24.02.22 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 454420 (+770) человек
  • танков - 7180 (+6)
  • боевых бронированных машин - 13796 (+31)
  • артиллерийских систем - 11593 (+41)
  • РСЗО - 1046 (0)
  • средства ПВО - 758 (0)
  • самолетов - 347 (0)
  • вертолетов - 325 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9266 (+31)
  • крылатые ракеты - 2092 (+3)
  • корабли/катера - 26 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15510 (+51)
  • специальная техника - 1908 (+3)
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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