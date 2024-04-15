За сутки Россия потеряла еще 770 военных и 41 артсистему - Генштаб ВСУ
Также было уничтожено три экземпляра спецтехники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ назвал потери российской армии по состоянию на 15 апреля.
За минувшие сутки боевых действий было ликвидировано 770 оккупантов и более 160 единиц боевой техники, из которых 41 артиллерийская система и 31 бронемашина.
Общие потери противника с 24.02.22 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 454420 (+770) человек
- танков - 7180 (+6)
- боевых бронированных машин - 13796 (+31)
- артиллерийских систем - 11593 (+41)
- РСЗО - 1046 (0)
- средства ПВО - 758 (0)
- самолетов - 347 (0)
- вертолетов - 325 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9266 (+31)
- крылатые ракеты - 2092 (+3)
- корабли/катера - 26 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 15510 (+51)
- специальная техника - 1908 (+3)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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