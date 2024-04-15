За сутки Россия потеряла еще 770 военных и 41 артсистему - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ назвал потери российской армии по состоянию на 15 апреля.

За минувшие сутки боевых действий было ликвидировано 770 оккупантов и более 160 единиц боевой техники, из которых 41 артиллерийская система и 31 бронемашина.

Общие потери противника с 24.02.22 ориентировочно составляют: