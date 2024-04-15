Враг атаковал Полтаву, в городе был слышен взрыв
Все детали уточняются
фото з відкритих джерел
В Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Враг атаковал Полтаву. Был слышен звук взрыва. Все детали уточняются. Сохраняйте спокойствие и информационную тишину. Напоминаю, что никаких фото и видео нельзя размещать!", - говорится в сообщении.
Больше информации о ситуации в городе пока неизвестно.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирону и агента Довбика обвинили в финансовом скандале - есть реакция представителя форварда
- В Севастополе прозвучали взрывы, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ
- Лунин раскритиковал судейство в матче с Мальоркой - известны слова украинца
- Найем объяснил, почему не сработала защита Трипольской ТЭС
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн