Враг атаковал Полтаву, в городе был слышен взрыв

В Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг атаковал Полтаву. Был слышен звук взрыва. Все детали уточняются. Сохраняйте спокойствие и информационную тишину. Напоминаю, что никаких фото и видео нельзя размещать!", - говорится в сообщении.

Больше информации о ситуации в городе пока неизвестно.