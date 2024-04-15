  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Враг атаковал Полтаву, в городе был слышен взрыв
В тренде

Враг атаковал Полтаву, в городе был слышен взрыв

Общие новости

Все детали уточняются

Враг атаковал Полтаву, в городе был слышен взрыв

фото з відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Полтаве раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Читайте такжеГреция может передать Украине 32 истребителя F-16, - СМИ

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг атаковал Полтаву. Был слышен звук взрыва. Все детали уточняются. Сохраняйте спокойствие и информационную тишину. Напоминаю, что никаких фото и видео нельзя размещать!", - говорится в сообщении.

Больше информации о ситуации в городе пока неизвестно.

По теме
yellow-arrow
Sky News: Украина разгромила штаб оккупантов в Луганске ракетами Storm Shadow
yellow-arrow
В Севастополе прозвучали взрывы, в Бердянске прилетело по расположению оккупантов - СМИ
yellow-arrow
Байден призвал Конгресс одобрить законопроект с помощью Украине и Израилю
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости