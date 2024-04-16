  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленскому направили на подпись законопроект о мобилизации
В тренде

Зеленскому направили на подпись законопроект о мобилизации

Общие новости

Вступит в силу через месяц после подписания

Зеленскому направили на подпись законопроект о мобилизации

president.gov.ua

Новина українською

Законопроект об усилении мобилизации направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

В карточке законопроекта на сайте парламента говорится, что документ уже подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и направлен на подпись Главе государства.

Основная часть норм законопроекта вступает в силу через месяц после его подписания.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязательства лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.

По теме
yellow-arrow
Ночью над Украиной ПВО уничтожила все девять шахедов
yellow-arrow
Силы обороны обезвредили более 900 оккупантов за сутки. Обновленные потери России в войне с Украиной
yellow-arrow
ЛНЗ дожал Верес, Днепр-1 упустил победу, Металлист 1925 допустит зрителей. Главные новости за 15-е апреля
Верховна Рада Владимир Зеленский мобилизация война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верховная Рада Украины
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gican85 (Киев)
16.04.2024 в 11:07
Тоже мне интрига
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gican85 (Киев)
16.04.2024 в 11:07
Тоже мне интрига
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости