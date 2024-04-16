Зеленскому направили на подпись законопроект о мобилизации
Вступит в силу через месяц после подписания
president.gov.ua
Законопроект об усилении мобилизации направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
В карточке законопроекта на сайте парламента говорится, что документ уже подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и направлен на подпись Главе государства.
Основная часть норм законопроекта вступает в силу через месяц после его подписания.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада
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