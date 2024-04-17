Россия выводит своих "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ подтвердил, что Россия выводит российские "миротворческие силы" с территории Карабаха, вернувшейся под контроль Азербайджана.

Пескова попросили прокомментировать информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российского контингента.

"Да, это действительно так", – сказал Песков.

Других деталей вывода российских войск в сообщении агентства "Интерфакс" нет.

Азербайджанские СМИ накануне сообщили о начале вывода так называемых российских миротворцев с территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах.

По сообщениям СМИ, этот процесс завершится через несколько дней, и тем самым Азербайджан возобновит полный суверенный "контроль над Карабахом и всеми его землями".

Российский "миротворческий" контингент был временно размещен в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.

После молниеносной однодневной военной операции Баку, начатой ​​19 сентября 2023 г., Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекратила свое существование с 1 января 2024 года.