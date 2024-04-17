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Фицо: Вы можете строить воздушные замки, но Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса

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Премьер Словакии в своем репертуаре

Фицо: Вы можете строить воздушные замки, но Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил членам комитета парламента по европейским делам, что Россия не вернет оккупированные ею Крым и Донбасс Украине.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Dennik N.

По его словам, признание принципа территориальной целостности в случае Украины является лишь теорией международного права, и любой мир будет стоить дорого, а россияне выиграют в военном плане.

"С точки зрения международного права, каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но... россияне никогда не отдадут Крым, никогда не уйдут с Донбасса и Луганска", – сказал Фицо.

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Он также выразил мнение, что Украина не имеет военного потенциала и военной силы в противостоянии с РФ.

"У нее нет военного решения и никогда не будет. Будет только на 100 тысяч больше погибших с одной стороны и с другой. Единственное, что может помочь, это если вмешается НАТО, а это Третья мировая война", – считает Фицо.

Он снова выступил за прекращение военных действий в Украине и сказал, что участники переговоров могут предложить, например, введение особого статуса для контролируемых РФ районов Восточной Украины, а затем провести референдум относительно их будущего.

"Вы можете рисовать воздушные замки, но россияне не собираются отсюда уходить, это их", – подчеркнул он.

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