ПВО ночью уничтожила все 13 российских шахедов

В ночь на 18 апреля 2024 года противник атаковал 13-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

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Он отметил, что оккупанты выпустили 13 "шахедов" из районов Приморско-Ахтарск (рф) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

Все 13 дронов сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.