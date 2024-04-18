ПВО ночью уничтожила все 13 российских шахедов
Беспилотники сбивали в семи областях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 18 апреля 2024 года противник атаковал 13-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Он отметил, что оккупанты выпустили 13 "шахедов" из районов Приморско-Ахтарск (рф) и мыса Чауда (оккупированный Крым).
Все 13 дронов сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
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Источник:командувач Повітряних сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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