ВСУ обезвредили 910 оккупантов и уничтожили 13 артсистем за сутки
Армия продолжает свою рутинную работу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 910 российских оккупантов. Кроме этого, было выведено из строя 65 единиц боевой теники врага.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 18.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 456 960 (+910) человек,
- танков - 7 196 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 13 835 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 11 637 (+13) ед,
- РСЗО - 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО - 760 (+0) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 284 (+5) ед,
- крылатых ракет - 2 093 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 618 (+31) ед,
- специальной техники - 1 915 (+5) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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