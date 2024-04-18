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ВСУ обезвредили 910 оккупантов и уничтожили 13 артсистем за сутки

Общие новости

Армия продолжает свою рутинную работу

ВСУ обезвредили 910 оккупантов и уничтожили 13 артсистем за сутки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 910 российских оккупантов. Кроме этого, было выведено из строя 65 единиц боевой теники врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 18.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 456 960 (+910) человек,
  • танков - 7 196 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 13 835 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 11 637 (+13) ед,
  • РСЗО - 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО - 760 (+0) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 284 (+5) ед,
  • крылатых ракет - 2 093 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 618 (+31) ед,
  • специальной техники - 1 915 (+5) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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