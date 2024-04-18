Спикер Джонсон назвал "критически важным" предоставление летальной помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предоставление Украине летальной помощи является критически важным вопросом.

Об этом он сказал в эфире американского телеканала C-SPAN.

"То, что мы делаем сейчас, я считаю правильным. Сейчас критическое время, и я считаю, что предоставление Украине летальной помощи является критически важным", - подчеркнул спикер Палаты представителей.

При этом, по мнению Джонсона, лучше "послать пули в Украину, чем американских мужчин". Он отметил, что верит в возможность нападения России на страны НАТО, в частности, на Балканы или Польшу.