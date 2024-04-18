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Спикер Джонсон назвал "критически важным" предоставление летальной помощи Украине

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Спикер Джонсон назвал "критически важным" предоставление летальной помощи Украине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предоставление Украине летальной помощи является критически важным вопросом.

Об этом он сказал в эфире американского телеканала C-SPAN.

"То, что мы делаем сейчас, я считаю правильным. Сейчас критическое время, и я считаю, что предоставление Украине летальной помощи является критически важным", - подчеркнул спикер Палаты представителей.

При этом, по мнению Джонсона, лучше "послать пули в Украину, чем американских мужчин". Он отметил, что верит в возможность нападения России на страны НАТО, в частности, на Балканы или Польшу.

"Я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получали. Я считаю, что Си Цзиньпин, Владимир Путин и Иран - это ось зла", - сказал Джонсон.

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Источник:
C-SPAN
Опубликовал: Александр Бураков
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