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ГУР назвал потери России после удара по аэродрому в Джанкое

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Подробности вчерашней атаки

ГУР назвал потери России после удара по аэродрому в Джанкое

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В результате удара по аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму, где базируются российские войска, удалось уничтожить или критически повредить ряд техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, в результате успешной операции украинских войск 17 апреля были уничтожены или критически повреждены:

  • 4 пусковые установки ЗРК С-400;
  • 3 радиолокационные станции;
  • пункт управления средствами ПВО;
  • аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

ГУР добавляет, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.

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Источник:
ГУР
Опубликовал: Александр Бураков
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.04.2024 в 13:34
Норм
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.04.2024 в 13:34
Норм
Ответить
0
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