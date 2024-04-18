ГУР назвал потери России после удара по аэродрому в Джанкое
Подробности вчерашней атаки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В результате удара по аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму, где базируются российские войска, удалось уничтожить или критически повредить ряд техники.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечает разведка, в результате успешной операции украинских войск 17 апреля были уничтожены или критически повреждены:
- 4 пусковые установки ЗРК С-400;
- 3 радиолокационные станции;
- пункт управления средствами ПВО;
- аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
ГУР добавляет, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.
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Источник:ГУР
Опубликовал: Александр Бураков
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18.04.2024 в 13:34
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