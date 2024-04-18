ГУР назвал потери России после удара по аэродрому в Джанкое

В результате удара по аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму, где базируются российские войска, удалось уничтожить или критически повредить ряд техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, в результате успешной операции украинских войск 17 апреля были уничтожены или критически повреждены:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

ГУР добавляет, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.