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После действий Украины в Черном море Россия перемещает ракетоносители на Каспий - Зеленский

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Отличные результаты благодаря серии удачных действий

После действий Украины в Черном море Россия перемещает ракетоносители на Каспий - Зеленский

chosun.com

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Президент Владимир Зеленский заявил, что 18 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на поле боя.

Как сообщил глава государства в своем Telegram-канале, в то же время генерал-полковник отчитался о результатах удара по российским объектам во временно оккупированном Крыму.

"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в частности носители "Калибров", на Каспий", - рассказал президент.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны назвали потери российской армии после удара по аэродрому в Джанкое.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.04.2024 в 16:03
Це яким чином?? По суходолу??
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.04.2024 в 16:03
Це яким чином?? По суходолу??
Ответить
0
0

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