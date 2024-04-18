После действий Украины в Черном море Россия перемещает ракетоносители на Каспий - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что 18 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на поле боя.

Как сообщил глава государства в своем Telegram-канале, в то же время генерал-полковник отчитался о результатах удара по российским объектам во временно оккупированном Крыму.

"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в частности носители "Калибров", на Каспий", - рассказал президент.