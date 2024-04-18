Зеленский: Уже в апреле наша промышленность впервые выдает 10 САУ Богдана
Дальше будет больше
Украинская оборонная промышленность в апреле впервые выдаст 10 самоходных артиллерийских установок "Богдана".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в отчете о ситуации с безопасностью в Украине от 18 апреля
"Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 САУ "Богдана", в мае и дальше - еще больше", - сказал Зеленский.
Напомним, что в начале апреля издание The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что украинский военно-промышленный комплекс производит в месяц уже 8 самоходных артиллерийских установок "Богдана".
Популярное сейчас
- ПСЖ и Барселона устроили стычку на 60+ участников из-за выкрика Мбаппе после матча в ЛЧ
- Вальверде: Лунин показал, какой он фантастический вратарь. Его несправедливо критиковали
- Анчелотти: Реал использовал единственный способ для победы. Я был уверен в Лунине
- Фицо: Вы можете строить воздушные замки, но Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО