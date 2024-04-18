В Польше задержали агента, который предлагал спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского
Он собирал стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясёнка
Kancelaria Prezydenta
СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, предлагавшего спецслужбам РФ покушение на президента Украины.
Об этом сообщает телеграм-канал СБУ.
"По результатам тесного взаимодействия Службы безопасности, Офиса Генерального прокурора Украины и органов правопорядка Польши задержан гражданин Польши, который сотрудничал с военной разведкой РФ (более известной как ГРУ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, замыслом фигуранта был сбор и передача стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясёнка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.
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Отмечается, что сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном покушении и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках международно-правовой помощи.
"Благодаря успешным действиям и оперативному обмену информацией между странами завербованного агента спецслужб России удалось идентифицировать и задержать на территории Польши. Польская прокуратура выдвинула ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по ст. 130 §3 Уголовного кодекса Республики Польша", - сообщают в СБУ.
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