В Польше задержали агента, который предлагал спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского

СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили российского агента, предлагавшего спецслужбам РФ покушение на президента Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал СБУ.

"По результатам тесного взаимодействия Службы безопасности, Офиса Генерального прокурора Украины и органов правопорядка Польши задержан гражданин Польши, который сотрудничал с военной разведкой РФ (более известной как ГРУ)", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, замыслом фигуранта был сбор и передача стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясёнка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.

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Отмечается, что сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном покушении и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках международно-правовой помощи.

"Благодаря успешным действиям и оперативному обмену информацией между странами завербованного агента спецслужб России удалось идентифицировать и задержать на территории Польши. Польская прокуратура выдвинула ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по ст. 130 §3 Уголовного кодекса Республики Польша", - сообщают в СБУ.