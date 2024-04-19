Зозуля: Недоумки попали в жилой дом в Днепре и будут говорить, что там жили генералы НАТО

Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля отреагировал на жестокий российский обстрел Днепра. Из-за ракетного удара РФ был частично разрушен пятиэтажный дом, а также повреждены два инфраструктурных объекта.

"Не доброе утро. Особенно для родного Днепра. Там недоумки попали в жилой дом. В центре города... Сегодня эти пи**ры будут говорить в своих новостях о том, что там жили генералы НАТО, или в спальне хоронили Пэтриот... Нация рабов все схавает.

Держись Украина, держись родной Днепр! А вы, дорогие друзья, можете начать утро с доната в поддержку моей команды, которая постоянно ездит с помощью на прифронтовые территории", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.