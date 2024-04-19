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Зозуля: Недоумки попали в жилой дом в Днепре и будут говорить, что там жили генералы НАТО

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Футболист прокомментировал ракетный удар РФ

Зозуля: Недоумки попали в жилой дом в Днепре и будут говорить, что там жили генералы НАТО

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля отреагировал на жестокий российский обстрел Днепра. Из-за ракетного удара РФ был частично разрушен пятиэтажный дом, а также повреждены два инфраструктурных объекта.

"Не доброе утро. Особенно для родного Днепра. Там недоумки попали в жилой дом. В центре города... Сегодня эти пи**ры будут говорить в своих новостях о том, что там жили генералы НАТО, или в спальне хоронили Пэтриот... Нация рабов все схавает.

Держись Украина, держись родной Днепр! А вы, дорогие друзья, можете начать утро с доната в поддержку моей команды, которая постоянно ездит с помощью на прифронтовые территории", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Сделать донат можно по этой ссылке.

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Роман Зозуля война с россией
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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наварін (Київ)
19.04.2024 в 09:44
Роман Зозуля. Футболіст, патріот. Людина з великої літери!!!
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Комментарии 1
наварін (Київ)
19.04.2024 в 09:44
Роман Зозуля. Футболіст, патріот. Людина з великої літери!!!
Ответить
0
0

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