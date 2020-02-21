Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер держится в топ-20

Чем ближе к развязке турниров - тем меньше изменений будет в таблице Рейтинга клубов УЕФА. Первая неделя с матчами плей-офф ЛЧ и ЛЕ принеслам нам то, что "Атлетико" благодаря победе над "Ливерпулем" опередил "Баварию", которая свой первый поединок 1/8-й финала еще не сыграла. Поднялась в таблице дортмундская "Боруссия" благодаря успеху в игре с ПСЖ. "Байер" приблизился к киевскому "Динамо" и может его догнать уже на следующей неделе. "Валенсия", которая находится рядом с киевлянами, пока стоит на месте.

Поднимаются "Интер" и "Аталанта", прогресс у "Рейнджерс". Украинские клубы с рейтингом Ассоциации (6.780) немножко поднялись благодаря общему приросту в Таблице коэффициентов. "Шахтер" же остался там, где и был - в топ-20 с неплохими шансами сохранить это место до конца сезона. Первый преследователь - как раз "Бенфика", с которой "горняки" играют в 1/16-й финала Лиги Европы. Немного позади - "Аякс", который проиграл первый поединок стадии 0: 2. А больше никто и не угрожает.

Выше "Шахтер" может подняться, если "Порту", "Лион", "Наполи" быстро сойдут с дистанции, а "Шахтер" дойдет хотя бы до четвертьфинала. Теоретически в зоне достижения даже "Рома" с ее 15-й позицией.