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Таблица коэффициентов УЕФА. Один за всех стоит достойно

Рейтинг УЕФА
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Календарный год начался с надежды...

Таблица коэффициентов УЕФА. Один за всех стоит достойно
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов – это сугубо разборки между представителями топ-5, а вот матчи Лиги Европы – значительно интереснее в контексте борьбы в Таблице коэффициентов. Свой интерес, кроме пяти сильнейших лиг, есть еще у двенадцати чемпионатов, среди которых и Украина. Приятно. Приятно также, что после первого весеннего раунда наша копилка пополнилась. Победа "Шахтера" равна двум баллам, что эквивалентно 0,4 очка Таблицы коэффициентов.

Это больше, чем у основных конкурентов. Турция не набрала ничего, потому что единственный ее представитель "Башакшехир" проиграл "Спортингу" и оказался под угрозой вылета (1:3). Австрия, которая представлена ​​двумя клубами, набрала всего одно очко благодаря ничьей ЛАСКа. "Зальцбург" проиграл первый поединок и наверняка вылетит, но все равно нам трудно будет еще в этом футбольном году компенсировать отставание в четыре очка, которое наблюдается в табличке, которая будет актуальна в начале следующего сезона. То же самое касается и Турции – эти две Ассоциации будут нашей целью (точнее, общая победа над ними в сезоне) уже в следующем сезоне. А вот Шотландию, которая опережает нас ровно настолько, насколько Марлос залез в офсайд при голе в первом тайме поединка с "Бенфикой", можно доставать. Однако их два участника первые поединки 1/16-й финала провели успешно: "Селтик" вывез ничью из Копенгагена, а "Рейнджерс" дома одолел "Брагу". +0,75 к их зачету.

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Кипр нас тоже интересует, но АПОЭЛ уже почти вылетел – после домашнего поражения 0:3 от "Базеля" трудно будет вернуться в борьбу. В общем-то, есть хорошие шансы сохранить за собой десятое место по итогам текущего сезона, а следовательно – и текущую еврокубковую квоту, однако уже в следующем сезоне перед нами предстанет угроза вылета из топ-12. И это проблема.

Таблица коэффициентов УЕФА. Один за всех стоит достойно - изображение 1

К слову, можем вспомнить и о другой приятности – на этой неделе мы немного сократили отставание и от Нидерландов, и от Бельгии, которые после продуктивной осени стартовали весной слабо – по одной ничьей для каждой из Ассоциаций (у них – по две команды). Хотя это имеет значение исключительно для сезонного рейтинга, в котором мы поднялись на пятнадцатое место – это уже ближе к солидному. Обошли "сильнее на две головы" чемпионат страны-агрессора, напротив которого на карте активных участников еврокубков – пустота (как и должно быть во всем). Бельгийцы их в этом сезоне не достанут, а вот португальцы могут помахать ручкой. Даже несмотря на три поражения в первых матчах 1/16-й финала Лиги Европы, Португалия нарастила преимущество относительно "грозы Шотландии" благодаря победе "Спортинга". Кстати, Шотландия также выше них в сезонном рейтинге – но и выше нас.

Таблица коэффициентов УЕФА. Один за всех стоит достойно - изображение 2

Собственно, прорыв Шотландии на две позиции (с 16-го места на 14-е) – это и есть главное изменение в Таблице коэффициентов 2020 после первых матчей плей-офф. Следим дальше. У нас участник только один, но с шансами на проход дальше.

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Общий +/-
1 Испания 105.5 7/7 23.928 20.142 19.714 19.571 15.071 98.426
Барселона (ЛЧ) 19.0
Атлетико (ЛЧ) 18.0
Реал (ЛЧ) 17.0
Валенсия (ЛЧ) 17.0
Эспаньол (ЛЕ) 13.5
Севилья (ЛЕ) 11.0
Хетафе (ЛЕ) 10.0
2 Англия 107 7/7 14.250 14.928 20.071 22.642 15.285 87.176
Манчестер Сити (ЛЧ) 19.0
Ливерпуль (ЛЧ) 18.0
Челси (ЛЧ) 17.0
Вулверхэмптон (ЛЕ) 17.0
Тоттенхэм (ЛЧ) 16.0
Арсенал (ЛЕ) 10.0
Манчестер Юнайтед (ЛЕ) 10.0
3 Германия 97 6/7 16.428 14.571 9.857 15.214 13.857 69.927
Бавария (ЛЧ) 21.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 19.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 18.0
Айнтрахт (ЛЕ) 13.0
Байер (ЛЧ/ЛЕ) 10.0
Вольфсбург (ЛЕ) 10.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЕ) 6.0 выбыл
4 Италия 81.5 5/7 11.500 14.250 17.333 12.642 11.642 67.367
Ювентус (ЛЧ) 20.0
Наполи (ЛЧ) 18.0
Аталанта (ЛЧ) 16.0
Интер (ЛЧ/ЛЕ) 11.0
Рома (ЛЕ) 9.0
Лацио (ЛЕ) 4.0 выбыл
Торино (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 51 2/6 11.083 14.416 11.500 10.583 8.500 56.082
ПСЖ (ЛЧ) 20.0
Лион (ЛЧ) 15.0
Лилль (ЛЧ) 5.0 выбыл
Страсбур (ЛЕ) 4.0 выбыл
Сент-Этьен (ЛЕ) 4.0 выбыл
Ренн (ЛЕ) 3.0 выбыл
6 Португалия 50.5 4/5 10.500 8.083 9.666 10.900 10.100 49.249
Брага (ЛЕ) 14.0
Спортинг (ЛЕ) 10.0
Гимарайнш (ЛЕ) 9.5 выбыл
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 9.0
Порто (ЛЧ/ЛЕ) 8.0
7 Россия 28 0/6 11.500 9.200 12.600 7.583 4.666 45.549
Зенит (ЛЧ) 9.0 выбыл
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 6.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 4.0 выбыл
Спартак (ЛЕ) 2.0 выбыл
Арсенал Тула (ЛЕ) 0.0 выбыл
8 Бельгия 37 2/5 7.400 12.500 2.600 7.800 7.400 37.700
Гент (ЛЕ) 13.0
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 11.5
Стандард (ЛЕ) 6.0 выбыл
Генк (ЛЧ) 5.0 выбыл
Антверпен (ЛЕ) 1.5 выбыл
9 Нидерланды 45 2/5 5.750 9.100 2.900 8.600 9.000 35.350
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 14.0
АЗ (ЛЕ) 12.5
ПСВ (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 7.5 выбыл
Утрехт (ЛЕ) 0.5 выбыл
10 Украина 25 1/5 9.800 5.500 8.000 5.600 5.000 33.900
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 11.0
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Александрия (ЛЕ) 3.0 выбыл
Мариуполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Турция 21 1/5 6.600 9.700 6.800 5.500 4.200 32.800
Истанмбул ББ (ЛЧ/ЛЕ) 7.0
Галатасарай (ЛЧ) 6.0 выбыл
Трабзонспор (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ени Малатьяспор (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бешикташ (ЛЕ) 2.0 выбыл
12 Австрия 26 2/5 3.800 7.375 9.750 6.200 5.200 32.325
ЛАСК (ЛЧ/ЛЕ) 12.0
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 9.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 4.0 выбыл
Штурм (ЛЕ) 1.0 выбыл
Аустрия (ЛЕ) 0.0 выбыл
13 Дания 14.5 1/4 5.500 8.500 5.250 4.875 3.625 27.750
Копенгаген (ЛЧ/ЛЕ) 12.0
Брондбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Эсбъерг (ЛЕ) 0.5 выбыл
Митьюлланд (ЛЕ) 0.0 выбыл
14 Шотландия 37 2/4 3.000 4.375 4.000 6.750 9.250 27.375
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 16.5
Рейнджерс (ЛЕ) 16.0
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Килмарнок (ЛЕ) 1.0 выбыл
15 Чехия 12.5 0/5 7.300 5.500 5.500 6.500 2.500 27.300
Славия (ЛЧ) 8.0 выбыл
Млада (ЛЕ) 2.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Кипр 20.5 1/4 3.000 5.500 7.000 6.125 5.125 26.750
Апоэль (Никосиа) (ЛЧ/ЛЕ) 10.5
Аполлон (ЛЕ) 5.0 выбыл
АЕК (ЛЕ) 4.5 выбыл
АЕЛ (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Греция 21.5 1/5 5.400 5.800 5.100 5.100 4.300 25.700
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 12.5
Атромитос (ЛЕ) 2.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 2.5 выбыл
АЕК (ЛЕ) 2.5 выбыл
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
18 Сербия 24 0/4 4.250 2.875 6.375 6.000 6.000 25.500
Партизан (ЛЕ) 10.5 выбыл
Црвена Звезда (ЛЧ) 10.5 выбыл
Чукарички (ЛЕ) 2.5 выбыл
Раднички Ниш (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Хорватия 17.5 0/4 4.500 5.125 5.125 5.750 4.375 24.875
Динамо (Загреб) (ЛЧ) 13.0 выбыл
Риека (ЛЕ) 2.5 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 1.0 выбыл
20 Швейцария 24 1/5 5.300 4.300 6.500 3.900 4.800 24.800
Базель (ЛЧ/ЛЕ) 12.0
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Лугано (ЛЕ) 3.0 выбыл
Люцерн (ЛЕ) 2.0 выбыл
Тюн (ЛЕ) 0.0 выбыл
21 Швеция 23 1/4 4.750 2.750 5.375 4.125 5.750 22.750
Мальме (ЛЕ) 14.5
Норрчепинг (ЛЕ) 4.5 выбыл
АИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Хеккен (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Норвегия 15 0/4 7.250 1.375 4.000 5.375 3.750 21.750
Русенборг (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Мельде (ЛЕ) 4.5 выбыл
Хеугесунн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бранн (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Израиль 9.5 0/4 2.250 6.750 5.625 2.625 2.375 19.625
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 4.5 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бней-Йегуда (ЛЕ) 1.5 выбыл
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Казахстан 13.5 0/4 4.625 2.750 4.250 4.250 3.375 19.250
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 2.5 выбыл
Кайрат (ЛЕ) 2.5 выбыл
Тобол (ЛЕ) 1.0 выбыл
25 Беларусь 10 0/4 5.125 3.000 3.250 5.000 2.500 18.875
БАТЭ (Борисов) (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 4.0 выбыл
Витебск (ЛЕ) 0.5 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 13.5 0/4 4.375 4.250 4.375 2.375 3.375 18.750
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 4.5 выбыл
Сабаил (ЛЕ) 0.0 выбыл
Габала (ЛЕ) 0.0 выбыл
27 Болгария 16.5 1/4 1.000 4.250 4.000 4.000 4.125 17.375
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 10.5
ЦСКА (София) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Левски (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 1.0 выбыл
28 Польша 8.5 0/4 5.500 3.875 2.875 2.250 2.125 16.625
Легия (ЛЕ) 5.0 выбыл
Пяст (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Легия Гданск (ЛЕ) 1.0 выбыл
29 Румыния 22.5 1/4 2.250 3.300 2.900 2.375 5.625 16.450
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 13.0
Стяуа (ЛЕ) 5.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 3.5 выбыл
Виторул (ЛЕ) 1.0 выбыл
30 Словакия 12 0/4 3.750 2.125 1.875 5.125 3.000 15.875
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Спартак (Трнава) (ЛЕ) 2.0 выбыл
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 1.0 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.0 выбыл
31 Лихтенштейн 2.5 0/1 5.000 2.500 2.000 1.500 2.500 13.500
Вадуц (ЛЕ) 2.5 выбыл
32 Словения 8 0/4 1.000 2.250 4.625 3.125 2.000 13.000
Марибор (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Домжале (ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 1.5 выбыл
Мура (ЛЕ) 0.0 выбыл
33 Венгрия 18 0/4 1.625 1.875 1.625 3.250 4.500 12.875
Ференцварош (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 2.5 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дебрецен (ЛЕ) 1.5 выбыл
34 Люксембург 12 0/4 0.750 0.750 0.875 2.625 3.000 8.000
Дюделанж (ЛЧ/ЛЕ) 8.5 выбыл
Прогрес (ЛЕ) 2.5 выбыл
Женесс д`Эш (ЛЕ) 1.0 выбыл
Фола (ЛЕ) 0.0 выбыл
35 Литва 6.5 0/4 0.750 0.500 2.375 2.625 1.625 7.875
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
FK Riteriai (ЛЕ) 1.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.0 выбыл
36 Армения 11 0/4 1.625 1.125 0.625 1.500 2.750 7.625
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 5.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 3.0 выбыл
Пюник (ЛЕ) 3.0 выбыл
Бананц (ЛЕ) 0.0 выбыл
37 Латвия 9 0/4 1.625 1.375 0.750 1.625 2.250 7.625
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.5 выбыл
ФК Лиепая (ЛЕ) 1.5 выбыл
Рига (ЛЕ) 1.0 выбыл
38 Албания 3 0/4 2.125 0.875 2.625 1.000 0.750 7.375
Теута (ЛЕ) 1.0 выбыл
Партизани (Тирана) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Кукес (ЛЕ) 0.5 выбыл
Лачи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Северная Македония 2 0/4 1.500 1.250 3.125 1.000 0.500 7.375
Шкендия (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
Академия Пандев (ЛЕ) 0.0 выбыл
Македония Гёрче Петров (ЛЕ) 0.0 выбыл
40 Босния-Герцеговина 6 0/4 1.500 0.500 1.375 2.000 1.500 6.875
Зриньски (ЛЕ) 4.5 выбыл
Радник Биелина (ЛЕ) 1.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Широки Бриег (ЛЕ) 0.0 выбыл
41 Молдова 3 0/4 1.250 0.875 2.750 1.125 0.750 6.750
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Милсами (ЛЕ) 0.0 выбыл
Сперанта (ЛЕ) 0.0 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.0 выбыл
42 Ирландия 5 0/4 0.700 2.625 1.125 1.000 1.250 6.700
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Корк Сити (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сент-Патрикс (ЛЕ) 0.0 выбыл
43 Финляндия 6.5 0/4 1.000 1.750 1.250 0.875 1.625 6.500
ХИК (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Куопио (ЛЕ) 2.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 1.0 выбыл
RoPS Rovaniemi (ЛЕ) 0.0 выбыл
44 Грузия 9 0/4 0.625 1.125 0.125 1.625 2.250 5.750
Динамо (Тбилиси) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Чихура (ЛЕ) 2.5 выбыл
Сабуртало (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Торпедо Кутаиси (ЛЕ) 0.0 выбыл
45 Мальта 3 0/4 0.875 1.250 1.375 1.500 0.750 5.750
Гзира (ЛЕ) 1.5 выбыл
Валетта (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 0.0 выбыл
Бальцан (ЛЕ) 0.0 выбыл
46 Исландия 2.5 0/4 1.125 1.000 1.125 1.500 0.625 5.375
Стьярнан (ЛЕ) 1.0 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Рейкьявик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Валюр Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Уэльс 4 0/4 1.500 1.000 0.500 1.000 1.000 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Кардифф МЮ (ЛЕ) 1.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Северная Ирландия 9.5 0/4 0.750 0.500 0.750 0.500 2.375 4.875
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Крусейдерс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Баллимена Юнайтед (ЛЕ) 1.5 выбыл
Клифтонвилль (ЛЕ) 1.5 выбыл
49 Гибралтар 3 0/3 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750
Европа (ЛЕ) 1.5 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 1.5 выбыл
Линкольн (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
50 Черногория 4 0/4 1.000 0.875 1.125 0.375 1.000 4.375
Будучность (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сутьеска (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Титоград (ЛЕ) 0.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Эстония 3.5 0/4 1.000 1.375 0.625 0.500 0.875 4.375
Флора (ЛЕ) 1.5 выбыл
Левадия (ЛЕ) 1.0 выбыл
Калью (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Транс (ЛЕ) 0.0 выбыл
52 Косово 3 0/2 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000
Фероникели (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Фарерские острова 4.5 0/4 0.375 0.375 0.750 1.125 1.125 3.750
Клаксвик (ЛЕ) 3.0 выбыл
Торсхавн (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Б-36 (ЛЕ) 0.0 выбыл
54 Андорра 4.5 0/3 0.166 0.166 0.166 0.833 1.500 2.831
Энгордани (ЛЕ) 2.0 выбыл
ФК Санта-Колома (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Сан-Хулиа (ЛЕ) 1.0 выбыл
55 Сан-Марино 0 0/3 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666
Фиорита (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Фиори (ЛЕ) 0.0 выбыл
Тре Пенне (ЛЧ/ЛЕ) 0.0 выбыл
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В статье: Лига Европы коэффициенты Шахтер (Донецк) Шахтер - Бенфика
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