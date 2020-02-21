Таблица коэффициентов УЕФА. Один за всех стоит достойно

Лига чемпионов – это сугубо разборки между представителями топ-5, а вот матчи Лиги Европы – значительно интереснее в контексте борьбы в Таблице коэффициентов. Свой интерес, кроме пяти сильнейших лиг, есть еще у двенадцати чемпионатов, среди которых и Украина. Приятно. Приятно также, что после первого весеннего раунда наша копилка пополнилась. Победа "Шахтера" равна двум баллам, что эквивалентно 0,4 очка Таблицы коэффициентов.

Это больше, чем у основных конкурентов. Турция не набрала ничего, потому что единственный ее представитель "Башакшехир" проиграл "Спортингу" и оказался под угрозой вылета (1:3). Австрия, которая представлена ​​двумя клубами, набрала всего одно очко благодаря ничьей ЛАСКа. "Зальцбург" проиграл первый поединок и наверняка вылетит, но все равно нам трудно будет еще в этом футбольном году компенсировать отставание в четыре очка, которое наблюдается в табличке, которая будет актуальна в начале следующего сезона. То же самое касается и Турции – эти две Ассоциации будут нашей целью (точнее, общая победа над ними в сезоне) уже в следующем сезоне. А вот Шотландию, которая опережает нас ровно настолько, насколько Марлос залез в офсайд при голе в первом тайме поединка с "Бенфикой", можно доставать. Однако их два участника первые поединки 1/16-й финала провели успешно: "Селтик" вывез ничью из Копенгагена, а "Рейнджерс" дома одолел "Брагу". +0,75 к их зачету.

Кипр нас тоже интересует, но АПОЭЛ уже почти вылетел – после домашнего поражения 0:3 от "Базеля" трудно будет вернуться в борьбу. В общем-то, есть хорошие шансы сохранить за собой десятое место по итогам текущего сезона, а следовательно – и текущую еврокубковую квоту, однако уже в следующем сезоне перед нами предстанет угроза вылета из топ-12. И это проблема.

К слову, можем вспомнить и о другой приятности – на этой неделе мы немного сократили отставание и от Нидерландов, и от Бельгии, которые после продуктивной осени стартовали весной слабо – по одной ничьей для каждой из Ассоциаций (у них – по две команды). Хотя это имеет значение исключительно для сезонного рейтинга, в котором мы поднялись на пятнадцатое место – это уже ближе к солидному. Обошли "сильнее на две головы" чемпионат страны-агрессора, напротив которого на карте активных участников еврокубков – пустота (как и должно быть во всем). Бельгийцы их в этом сезоне не достанут, а вот португальцы могут помахать ручкой. Даже несмотря на три поражения в первых матчах 1/16-й финала Лиги Европы, Португалия нарастила преимущество относительно "грозы Шотландии" благодаря победе "Спортинга". Кстати, Шотландия также выше них в сезонном рейтинге – но и выше нас.

Собственно, прорыв Шотландии на две позиции (с 16-го места на 14-е) – это и есть главное изменение в Таблице коэффициентов 2020 после первых матчей плей-офф. Следим дальше. У нас участник только один, но с шансами на проход дальше.