Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер - единственный представитель не топ-чемпионата среди топ-18

После первого матча с "Вольфсбургом" "Шахтер" вместе с "Наполи" и "Лионом" делил 16 позицию в рейтинге. Тогда мы писали, что если сезон продолжится, то будут шансы на попадание в топ-15. И вот свершилось: вторая победа над "волками" подняла "горняков" на чистую пятнадцатую строчку. Однако конкуренты свои матчи после карантина еще не провели.

"Рома", "Наполи" и "Лион" могут потеснить / догнать "Шахтер" в ближайшее время. Однако и у "горняков" уже на носу четвертьфинал, а значит – очередной шанс на улучшение. Пока же констатируем, что чемпион Украины – единственный представитель не топ-чемпионата среди восемнадцати лучших клубов Европы.

Если смотреть шире, то в топ-25 клубов континента есть лишь два представителя стран, находящихся в Таблице коэффициентов ниже девятого места – это "Шахтер" и "Динамо". Киевляне благодаря бывшим заслугам пока держатся на 25-й строчке, но уже сегодня их может потеснить "Базель". А больше угрозы в этом сезоне нет. А вот в следующем уже придется серьезно бороться за топ-30.