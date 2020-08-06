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Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер - единственный представитель не топ-чемпионата среди топ-18

Рейтинг клубов УЕФА
(2 голосов)

Украинский чемпион держит высокий уровень

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер - единственный представитель не топ-чемпионата среди топ-18
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После первого матча с "Вольфсбургом" "Шахтер" вместе с "Наполи" и "Лионом" делил 16 позицию в рейтинге. Тогда мы писали, что если сезон продолжится, то будут шансы на попадание в топ-15. И вот свершилось: вторая победа над "волками" подняла "горняков" на чистую пятнадцатую строчку. Однако конкуренты свои матчи после карантина еще не провели.

"Рома", "Наполи" и "Лион" могут потеснить / догнать "Шахтер" в ближайшее время. Однако и у "горняков" уже на носу четвертьфинал, а значит – очередной шанс на улучшение. Пока же констатируем, что чемпион Украины – единственный представитель не топ-чемпионата среди восемнадцати лучших клубов Европы.

Если смотреть шире, то в топ-25 клубов континента есть лишь два представителя стран, находящихся в Таблице коэффициентов ниже девятого места – это "Шахтер" и "Динамо". Киевляне благодаря бывшим заслугам пока держатся на 25-й строчке, но уже сегодня их может потеснить "Базель". А больше угрозы в этом сезоне нет. А вот в следующем уже придется серьезно бороться за топ-30.

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Общий
1 Реал Испания 33.00 33.00 32.00 19.00 17.00 134.000
2 Атлетико Испания 28.00 29.00 28.00 20.00 21.00 126.000
3 Барселона Испания 26.00 23.00 25.00 30.00 20.00 124.000
4 Бавария Германия 29.00 22.00 29.00 20.00 23.00 123.000
5 Ювентус Италия 18.00 33.00 23.00 21.00 20.00 115.000
6 Манчестер Сити Англия 26.00 18.00 22.00 25.00 21.00 112.000
7 ПСЖ Франция 24.00 20.00 19.00 19.00 23.00 105.000
8 Ливерпуль Англия 22.00 30.00 29.00 18.00 99.000
9 Манчестер Юнайтед Англия 13.00 26.00 20.00 19.00 17.00 95.000
10 Арсенал Англия 15.00 19.00 21.00 26.00 10.00 91.000
11 Севилья Испания 23.00 19.00 21.00 13.00 12.00 88.000
12 Боруссия (Дортмунд) Германия 17.00 22.00 10.00 18.00 18.00 85.000
Тоттенхэм Англия 12.00 10.00 21.00 26.00 16.00 85.000
14 Челси Англия 18.00 18.00 30.00 17.00 83.000
15 Шахтер Украина 20.00 14.00 19.00 10.00 17.00 80.000
16 Рома Италия 14.00 13.00 25.00 17.00 10.00 79.000
17 Наполи Италия 13.00 17.00 10.00 18.00 19.00 77.000
Лион Франция 7.00 22.00 14.00 17.00 17.00 77.000
19 Порто Португалия 11.00 17.00 17.00 23.00 7.00 75.000
20 Бенфика Португалия 22.00 17.00 4.00 17.00 10.00 70.000
21 Аякс Нидерланды 6.00 22.00 1.50 27.00 13.00 69.500
22 Зенит Россия 19.00 12.00 14.00 10.00 9.00 64.000
23 Байер Германия 14.00 18.00 11.00 14.00 57.000
24 Вильярреал Испания 23.00 9.00 8.00 16.00 56.000
25 Динамо (Киев) Украина 18.00 8.00 12.00 11.00 6.00 55.000
26 Базель Швейцария 12.00 6.00 19.00 2.50 15.00 54.500
27 Валенсия Испания 14.00 23.00 17.00 54.000
Бешикташ Турция 7.00 20.00 19.00 5.00 3.00 54.000
29 Зальцбург Австрия 1.50 5.00 21.00 16.00 10.00 53.500
30 Спортинг Португалия 7.00 6.00 17.00 10.00 10.00 50.000
31 Шальке-04 Германия 11.00 18.00 17.00 46.000
32 РБ Лейпциг Германия 17.00 5.00 22.00 44.000
ЦСКА (Москва) Россия 7.00 7.00 17.00 9.00 4.00 44.000
34 Олимпиакос Греция 10.00 10.00 5.00 8.00 10.00 43.000
35 Копенгаген Дания 1.00 16.00 7.00 4.00 13.00 41.000
Брага Португалия 15.00 5.00 9.00 2.00 10.00 41.000
Лацио Италия 14.00 17.00 6.00 4.00 41.000
Монако Франция 5.00 25.00 6.00 5.00 41.000
39 Гент Бельгия 16.00 10.00 1.00 2.50 10.00 39.500
40 ПСВ Нидерланды 18.00 6.00 1.00 6.00 6.00 37.000
41 Интер Италия 4.00 15.00 17.00 36.000
Вольфсбург Германия 24.00 12.00 36.000
Андерлехт Бельгия 11.00 16.00 6.00 3.00 36.000
Атлетик Испания 17.00 9.00 10.00 36.000
45 Краснодар Россия 9.00 8.00 1.50 11.00 6.00 35.500
46 Селтик Шотландия 3.00 7.00 8.00 6.00 10.00 34.000
Виктория Пльзень Чехия 3.00 5.00 13.00 11.00 2.00 34.000
48 Динамо (Загреб) Хорватия 6.00 4.00 1.50 14.00 8.00 33.500
49 Айнтрахт Германия 24.00 9.00 33.000
Локомотив (Москва) Россия 9.00 12.00 6.00 6.00 33.000
51 Аталанта Италия 11.00 2.50 19.00 32.500
52 Фенербахче Турция 12.00 10.00 1.50 8.00 31.500
53 Марсель Франция 9.00 19.00 3.00 31.000
54 Спарта Чехия 17.00 9.00 1.00 1.50 2.00 30.500
55 Генк Бельгия 16.00 9.00 5.00 30.000
56 Астана Казахстан 8.00 4.00 8.00 6.00 3.00 29.000
57 Брюгге Бельгия 4.00 4.00 1.50 11.00 8.00 28.500
58 Апоэль (Никосиа) Кипр 2.00 10.00 6.00 2.50 7.00 27.500
Славия Чехия 1.50 6.00 14.00 6.00 27.500
60 Лудогорец Разград Болгария 1.00 8.00 7.00 4.00 6.00 26.000
Боруссия Менхегладбах Германия 8.00 12.00 6.00 26.000
62 Янг Бойз Швейцария 1.50 6.00 5.00 7.00 6.00 25.500
63 БАТЭ (Борисов) Беларусь 8.00 1.50 4.00 8.00 2.50 24.000
64 Галатасарай Турция 9.00 0.50 8.00 6.00 23.500
65 Црвена Звезда Сербия 0.25 1.50 8.00 7.00 6.00 22.750
66 Мальме Швеция 6.00 1.00 7.00 8.00 22.000
Партизан Сербия 6.00 0.50 7.00 2.50 6.00 22.000
Сент-Этьенн Франция 9.00 9.00 4.00 22.000
Рапид (Вена) Австрия 10.00 5.00 7.00 22.000
Лестер Англия 22.00 22.000
71 Истанмбул ББ Турция 1.00 1.50 6.00 2.00 11.00 21.500
72 Qarabag FK Азербайджан 3.00 5.00 6.00 3.00 4.00 21.000
ПАОК Греция 6.00 8.00 1.50 3.00 2.50 21.000
74 Стандард Льеж Бельгия 1.50 6.00 7.00 6.00 20.500
Стяуа Румыния 1.50 5.00 9.00 2.50 2.50 20.500
76 Хетафе Испания 11.00 11.000
Эспаньол Испания 10.00 10.000
Бетис Испания 10.00 10.000
Реал Сосьедад Испания 9.00 9.000
Сельта Испания 19.00 19.000
Испания
81 Милан Италия 12.00 7.00 19.000
Фиорентина Италия 8.00 11.00 19.000
83 АЗ Нидерланды 3.00 6.00 1.50 8.00 18.500
Спартак Россия 1.00 11.00 4.00 2.50 18.500
85 Вулверхэмптон Англия 12.00 12.000
Бернли Англия 2.50 2.500
Эвертон Англия 3.00 3.000
Саутгемптон Англия 1.50 6.00 7.500
Вест Хэм Англия 1.00 1.50 2.500
Англия
90 Фейеноорд Нидерланды 5.00 6.00 2.00 4.00 17.000
Легия Польша 3.00 8.00 1.50 2.00 2.50 17.000
92 АЕК Греция 1.00 9.00 4.00 2.50 16.500
Маккаби (Тель-Авив) Израиль 4.00 5.00 3.00 2.50 2.00 16.500
94 Рейнджерс Шотландия 0.25 5.00 11.00 16.250
95 Мельде Норвегия 10.00 2.50 2.50 15.000
96 Митьюлланд Дания 7.00 1.50 1.50 2.50 2.00 14.500
97 Хоффенхайм Германия 4.00 7.00 11.000
Герта Германия 1.00 4.00 5.000
Кельн Германия 4.00 4.000
Фрайбург Германия 1.00 1.000
Майнц Германия 7.00 7.000
Аугсбург Германия 7.00 7.000
Германия
103 ЛАСК Австрия 2.00 12.00 14.000
Ренн Франция 11.00 3.00 14.000
Марибор Словения 1.00 1.50 7.00 2.00 2.50 14.000
Хапоэль Беер-Шева Израиль 0.50 6.00 3.00 2.00 2.50 14.000
107 Торино Италия 2.50 2.500
Сассуоло Италия 4.00 4.000
Сампдория Италия 1.00 1.000
Италия
110 Русенборг Норвегия 2.00 1.50 4.00 3.00 3.00 13.500
111 Цюрих Швейцария 1.00 5.00 7.00 13.000
112 Шериф Молдова 0.25 1.00 7.00 2.50 2.00 12.750
113 Клуж Румыния 2.50 10.00 12.500
Аполлон Кипр 1.00 1.00 3.00 5.00 2.50 12.500
Заря Украина 1.50 2.00 4.00 2.50 2.50 12.500
116 Ростов Россия 12.00 12.000
117 Лилль Франция 1.00 5.00 6.000
Страсбур Франция 2.50 2.500
Бордо Франция 4.00 1.00 5.00 10.000
Ницца Франция 4.00 6.00 10.000
Франция
121 Риека Хорватия 0.50 1.00 5.00 2.00 2.50 11.000
122 Видеотон Венгрия 1.50 1.00 1.50 5.00 1.50 10.500
123 АЕК Кипр 1.00 1.50 1.50 4.00 2.00 10.000
Аустрия Австрия 4.00 4.00 2.00 10.000
Остерсунд Швеция 10.00 10.000
126 Гимараэш Португалия 1.00 4.00 4.00 9.000
Рио Аве Португалия 1.00 1.50 2.500
Маритимо Португалия 1.50 1.500
Арука Португалия 1.50 1.500
Белененсеш Португалия 4.00 4.000
Португалия
131 Астра Румыния 1.50 7.00 1.00 9.500
132 Арсенал Тула Россия 1.50 1.500
Уфа Россия 2.50 2.500
Рубин Россия 5.00 5.000
Россия
135 Ференцварош Венгрия 0.50 1.00 0.50 1.00 6.00 9.000
Лугано Швейцария 6.00 3.00 9.000
Сьон Швейцария 8.00 1.00 9.000
138 Брондбю Дания 1.50 1.50 1.00 2.50 2.00 8.500
Дандолк Ирландия 1.00 3.00 1.00 1.50 2.00 8.500
Спартак (Трнава) Словакия 1.00 1.00 5.00 1.50 8.500
141 Дюделанж Люксембург 0.25 1.00 1.00 3.00 3.00 8.250
142 Османлиспор Турция 8.00 8.000
Слован Чехия 5.00 3.00 8.000
144 Антверпен Бельгия 2.50 2.500
Зульте-Варегем Бельгия 5.00 5.000
Остенде Бельгия 1.00 1.000
Шарлеруа Бельгия 1.00 1.000
Бельгия
148 Габала Азербайджан 2.00 2.00 1.00 1.00 1.50 7.500
Хайдук Хорватия 1.50 1.50 1.50 2.00 1.00 7.500
150 Шкендия Македония 0.25 1.50 1.50 2.50 1.50 7.250
151 Утрехт Нидерланды 1.50 1.50 3.000
Витесс Нидерланды 1.00 4.00 2.00 7.000
Heracles Almelo Нидерланды 1.00 1.000
Гронинген Нидерланды 2.00 2.000
Гоу Эхед Иглс Нидерланды 0.25 0.250
Нидерланды
156 ФК Александрия Украина 1.00 1.50 3.00 5.500
Мариуполь Украина 2.00 2.00 4.000
Ворскла Украина 1.00 1.00 3.00 5.000
Олимпик Украина 1.00 1.000
Днепр Украина 5.00 5.000
Украина
161 Слован Словакия 1.00 0.50 0.50 2.00 3.00 7.000
АИК Швеция 1.00 1.00 1.00 1.50 2.50 7.000
Нью Сэйнтс Уэльс 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 7.000
ХИК Финляндия 1.50 1.00 0.50 2.00 2.00 7.000
Яблонец Чехия 1.50 4.00 1.50 7.000
Динамо (Минск) Беларусь 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 7.000
Лех (Познань) Польша 4.00 1.00 2.00 7.000
Коньяспор Турция 2.00 5.00 7.000
169 Судува Литва 0.25 1.50 2.50 2.50 6.750
170 Трабзонспор Турция 1.00 3.00 4.000
Ени Малатьяспор Турция 2.00 2.000
Ахисарспор Турция 3.00 3.000
Турция
173 Вольфсбергер Австрия 1.00 4.00 5.000
Штурм Австрия 1.00 1.00 2.00 1.50 5.500
Адмира Ваккер Австрия 1.00 1.50 2.500
Альтах Австрия 1.50 1.50 3.000
Австрия
177 Абердин Шотландия 1.00 1.00 1.00 1.50 2.00 6.500
178 Зриньски Босния 0.25 1.00 1.00 2.00 2.00 6.250
179 Алашкерт Армения 0.50 1.00 1.00 2.00 1.50 6.000
Кайрат Казахстан 1.50 0.50 0.50 2.00 1.50 6.000
Жальгирис Литва 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 6.000
Скендербеу Албания 2.00 4.00 6.000
183 Эсбъерг Дания 1.50 1.500
Нордшелланд Дания 2.00 2.000
Лингби Дания 1.00 1.000
SÃ¸nderjyskE Дания 1.50 1.500
Рандерс Дания 0.50 0.500
Дания
188 Домжале Словения 0.25 1.00 1.50 1.50 1.50 5.750
189 Килмарнок Шотландия 1.00 1.000
Хайберниан Шотландия 0.50 2.00 2.500
Сент-Джонстон Шотландия 0.25 0.25 0.500
Хартс Шотландия 0.50 0.500
Инвернесс Шотландия 0.50 0.500
Шотландия
194 Люцерн Швейцария 1.00 0.50 2.00 2.00 5.500
Пюник Армения 1.00 0.25 0.25 2.00 2.00 5.500
Вадуц Лихтенштейн 1.00 0.50 0.50 1.50 2.00 5.500
Виторул Румыния 1.00 1.50 1.50 1.50 5.500
Кукеси Албания 1.00 0.50 1.00 2.00 1.00 5.500
Тренчин Словакия 1.00 1.50 0.50 2.50 5.500
200 Млада Чехия 0.50 1.00 1.00 2.00 4.500
Сигма Чехия 2.50 2.500
FC Zlin Чехия 2.00 2.000
Чехия
203 АЕЛ Кипр 1.00 1.50 2.500
Анортосис Кипр 1.00 1.000
Омония Кипр 1.00 0.50 1.500
Кипр
206 Атромитос Греция 1.50 1.50 2.00 5.000
Арис Греция 2.00 2.000
Астерас Греция 3.00 1.50 4.500
Панатинаикос Греция 1.50 2.00 1.50 5.000
Панионис Греция 1.00 1.000
ПАС Яннина Греция 1.00 1.000
Греция
212 Валетта Мальта 0.25 1.00 0.50 1.50 2.00 5.250
Вентспилс Латвия 1.00 0.50 0.25 1.50 2.00 5.250
Олимпия Словения 1.00 0.25 2.50 1.50 5.250
Крусейдерс Сев.Ирландия 1.00 1.00 0.25 1.50 1.50 5.250
Линкольн Gib 1.00 1.00 0.25 1.50 1.50 5.250
217 Тюн Швейцария 1.50 2.00 3.500
Санкт-Галлен Швейцария 1.50 1.500
Грассхопперс Швейцария 1.50 1.500
Швейцария
220 Чукарички Сербия 0.50 0.50 1.50 2.500
Раднички Ниш Сербия 1.50 1.00 2.500
Спартак Суботица Сербия 2.00 2.000
Войводина Сербия 1.50 1.50 0.25 3.250
Mladost Lucani Сербия 0.25 0.250
Сербия
225 Университатя Крайова Румыния 1.00 2.00 2.00 5.000
Калью Эстония 0.50 1.00 0.50 1.00 2.00 5.000
Вардар Македония 1.00 1.00 2.00 1.00 5.000
228 Осиек Хорватия 1.50 1.50 1.50 4.500
Локомотив (Загреб) Хорватия 0.50 1.50 2.000
Хорватия
230 Шахтер Солигорск Беларусь 0.50 0.50 0.25 1.50 2.00 4.750
ФК Сараево Босния 1.00 0.25 1.50 2.00 4.750
Динамо (Тбилиси) Грузия 0.25 1.50 1.00 2.00 4.750
Корк Сити Ирландия 0.25 1.00 0.50 2.00 1.00 4.750
Фола Люксембург 1.00 0.25 1.00 1.50 1.00 4.750
235 Норрчеппинг Швеция 1.00 0.50 2.00 3.500
Хакен Швеция 0.50 1.50 1.50 3.500
DjurgÃ¥rdens IF Швеция 1.50 1.500
Гетеборг Швеция 1.00 1.50 2.500
Эльфсборг Швеция 1.00 1.000
Швеция
240 ФК Санта-Колома Андорра 0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 4.500
Партизани (Тирана) Албания 0.25 1.50 0.25 1.00 1.50 4.500
Хафнарфьордур Исландия 0.50 1.00 1.50 1.50 4.500
243 Хеугесунн Норвегия 0.50 2.00 2.500
Бранн Норвегия 0.50 1.00 1.500
Сарпсборг Норвегия 4.00 4.000
LillestrÃ¸m SK Норвегия 1.50 1.500
Одд Норвегия 1.50 0.50 1.00 3.000
Стрёмсгодсет Норвегия 1.00 0.50 1.500
Стабек Норвегия 0.25 0.250
Норвегия
250 Линфилд Сев.Ирландия 0.50 0.25 1.00 2.50 4.250
Валюр Рейкьявик Исландия 0.25 0.50 2.00 1.50 4.250
ProgrÃ¨s Niederkorn Люксембург 0.25 0.50 2.00 1.50 4.250
Стьярнан Исландия 1.00 0.25 1.50 1.50 4.250
Будучность Черногория 0.25 0.50 1.00 1.00 1.50 4.250
FK Riteriai Литва 0.50 0.25 1.00 1.50 1.00 4.250
256 ЦСКА (София) Болгария 2.00 2.00 4.000
Сутьеска Черногория 0.25 0.25 1.50 2.00 4.000
Гонвед Венгрия 1.00 1.50 1.50 4.000
Флора Эстония 0.25 0.50 0.25 1.50 1.50 4.000
ФК Лиепая Латвия 1.00 0.50 1.00 1.50 4.000
Титоград Черногория 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 4.000
262 Бней-Йегуда Израиль 1.00 2.50 3.500
Маккаби (Хайфа) Израиль 0.50 1.50 2.000
Хапоэль (Хайфа) Израиль 2.00 2.000
Бейтар (Иерусалим) Израиль 0.50 1.50 0.50 1.00 3.500
Хапоэль Кирьят-Шмона Израиль 1.00 1.000
Израиль
267 Ордабасы Казахстан 0.25 0.25 0.25 1.50 2.250
Тобол Казахстан 1.50 1.00 2.500
Иртыш Казахстан 0.50 1.00 1.500
ФК Актобе Казахстан 0.25 0.25 0.500
Казахстан
271 Витебск Беларусь 1.00 1.000
Динамо Брест Беларусь 0.50 2.00 2.500
Торпедо (Жодино) Беларусь 0.25 1.00 1.250
Беларусь
274 Нефтчи Азербайджан 0.25 0.50 1.00 2.00 3.750
Шэмрок Роверс Ирландия 0.50 0.25 0.50 1.00 1.50 3.750
Торпедо Кутаиси Грузия 0.25 2.50 1.00 3.750
Б-36 Фареры 0.50 0.50 0.25 1.50 1.00 3.750
Милсами Молдова 1.50 0.25 1.00 1.00 3.750
Сабаил Азербайджан 1.00 1.000
Спартакс (Юрмала) Латвия 0.50 0.25 1.00 2.00 3.750
Кешля Азербайджан 1.00 0.50 1.00 2.500
Зира Азербайджан 0.50 0.500
Kapaz Ganja Азербайджан 0.50 0.500
Азербайджан
284 Рига Латвия 1.00 2.50 3.500
Чихура Грузия 0.25 0.25 1.50 1.50 3.500
Левски Болгария 0.50 0.50 1.00 1.50 3.500
287 Локомотив Пловдив Болгария 2.00 2.000
Славия (София) Болгария 0.25 1.50 1.750
Ботев Болгария 1.00 1.000
Дунав Болгария 0.25 0.250
Берое Стара-Загора Болгария 0.50 0.50 1.000
Чорно море (Варна) Болгария 0.50 0.500
Литекс Болгария 0.25 0.250
Болгария
294 Динамо (Бухарест) Румыния 1.00 1.000
Пандурий Румыния 1.00 1.000
КСМС Яссы Румыния 0.50 0.500
Тыргу-Муреш Румыния 1.00 1.000
Ботошани Румыния 0.50 0.500
Румыния
299 Пяст Польша 0.50 1.50 2.000
Легия Гданск Польша 1.50 1.500
Краковия Польша 0.25 1.00 1.250
Ягеллония Польша 0.50 0.50 2.00 3.000
GÃ³rnik Zabrze Польша 1.50 1.500
Арка Польша 1.00 1.000
Заглембе Польша 1.00 1.000
Шленск Польша 0.50 0.500
Польша
307 Connah's Quay Уэльс 0.50 0.25 1.00 1.50 3.250
Бальцан Мальта 0.25 0.25 0.25 1.50 1.00 3.250
Левадия Эстония 0.50 0.50 0.25 1.00 1.00 3.250
Хайбернианс Мальта 1.00 0.25 1.00 1.00 3.250
Работнички Македония 1.50 0.25 0.50 1.00 3.250
312 ДАК Дунайска Стреда Словакия 1.50 1.50 3.000
Ружемборок Словакия 1.00 1.00 2.000
Жилина Словакия 1.50 1.00 2.500
Спартак (Миява) Словакия 0.25 0.250
Словакия
316 Дебрецен Венгрия 1.00 0.50 1.50 3.000
Фиорита Сан-Марино 0.25 0.25 0.50 1.50 0.50 3.000
Викингур Фареры 0.25 0.25 1.00 1.50 3.000
Железничар Босния 1.00 0.50 1.50 3.000
320 Клаксвик Фареры 0.25 1.00 1.50 2.750
Лячи Албания 0.25 1.50 1.00 2.750
Широки Бриег Босния 0.25 0.50 1.00 1.00 2.750
Европа Gib 0.25 0.50 0.50 0.50 1.00 2.750
Лихтенштейн
324 Мура Словения 1.00 1.000
Рудар Словения 1.50 1.500
Нова Горица Словения 0.25 0.50 0.750
Копер Словения 0.50 0.500
Целе Словения 0.25 0.250
Словения
329 Уйпешт Венгрия 1.50 1.500
Вашаш Венгрия 0.25 0.250
МТК Венгрия 0.25 0.50 0.750
Венгрия
332 Арарат-Армения Армения 2.50 2.500
Куопио Финляндия 1.00 1.50 2.500
Гзира Мальта 1.00 1.50 2.500
Клифтонвилль Сев.Ирландия 0.50 1.00 1.00 2.500
Рейкьявик Исландия 0.50 0.50 0.50 1.00 2.500
337 Тре Пенне Сан-Марино 0.50 0.25 1.50 2.250
Бананц Армения 0.25 1.00 1.00 2.250
Рунавик Фареры 0.25 0.25 0.25 1.00 0.50 2.250
Самтредия Грузия 0.25 1.00 1.00 2.250
Рудар Плевля Черногория 1.00 0.25 1.00 2.250
342 Сабуртало Грузия 2.00 2.000
Торсхавн Фареры 0.25 0.25 1.50 2.000
Шкупи Македония 1.00 1.00 2.000
Petrocub HÃ®ncesti Молдова 1.00 1.00 2.000
Транс Эстония 1.00 1.00 2.000
Энгордани Андорра 1.00 1.00 2.000
Биркиркара Мальта 0.50 1.00 0.50 2.000
349 Женесс д`Эш Люксембург 0.25 1.50 1.750
St Joseph's FC Gib 0.25 0.50 1.00 1.750
Сент-Патрикс Ирландия 0.25 0.50 1.00 1.750
Приштина Kos 0.25 1.00 0.50 1.750
Заря Балти Молдова 0.25 0.50 1.00 1.750
Елгава Латвия 0.50 1.00 0.25 1.750
355 Racing Union Luxembourg Люксембург 1.00 1.000
Дифферданж Люксембург 0.50 0.25 0.25 1.000
Люксембург
357 Жальгирис Литва 1.00 1.000
Стумбрас Литва 1.00 1.000
Атлантас Литва 0.25 0.25 0.25 0.750
Круоия Литва 0.25 0.250
Литва
361 Рига Латвия 1.00 1.000
Гандзасар Армения 0.25 1.00 1.250
Ширак Армения 0.50 0.50 0.25 1.250
Сконто Латвия 0.50 0.500
Улис Армения 0.25 0.250
Армения
Латвия
366 Фероникели Kos 1.50 1.500
RoPS Rovaniemi Финляндия 0.50 1.00 1.500
Тре Фиори Сан-Марино 1.00 0.50 1.500
Сан-Хулия Андорра 0.25 0.25 0.50 0.50 1.500
Дрита Kos 1.50 1.500
Гленавон Сев.Ирландия 0.25 0.25 1.00 1.500
Фольгоре Сан-Марино 0.50 0.25 0.25 0.50 1.500
СИК Сейняйоки Финляндия 0.25 1.00 0.25 1.500
374 Теута Албания 0.25 1.00 1.250
Академия Пандев Македония 1.00 1.000
Македония Гёрче Петров Македония 1.00 1.000
LuftÃ«tari GjirokastÃ«r Албания 1.00 1.000
KF Tirana Албания 0.25 0.250
Pelister Bitola Македония 0.25 0.250
Силекс Македония 0.25 0.250
Ренова Македония 0.25 0.250
Албания
Северная Македония
382 Радник Биелина Босния 0.25 1.00 1.250
Слобода Тузла Босния 0.25 0.250
Олимпик (Сараево) Босния 0.25 0.250
Босния-Герцеговина
385 Сперанта Молдова 1.00 1.000
Дачия Молдова 0.50 0.25 0.25 1.000
Зимбру Молдова 0.50 0.500
Саксан Молдова 0.25 0.250
Молдова
389 Дерри Сити Ирландия 0.25 1.00 1.250
ЮСД (Дублин) Ирландия 0.50 0.500
Ирландия
391 Интер (Турку) Финляндия 1.00 1.000
Лахти Финляндия 0.25 1.00 1.250
Ilves Tampere Финляндия 1.00 1.000
Мариехамн Финляндия 0.25 1.00 1.250
VPS Финляндия 0.25 0.50 0.750
Финляндия
396 Баллимена Юнайтед Сев.Ирландия 0.25 1.00 1.250
Зета Черногория 0.25 1.00 1.250
Брейдаблик Исландия 0.25 1.00 1.250
Coleraine Сев.Ирландия 0.25 1.00 1.250
Бала Таун Уэльс 0.25 0.25 0.25 0.50 1.250
Дила Грузия 1.00 0.25 1.250
402 Динамо (Батуми) Грузия 0.25 0.25 0.500
Флориана Мальта 0.25 0.250
Спартак (Цхинвали) Грузия 0.25 0.250
Грузия
Мальта
405 ИБВ Исландия 1.00 1.000
Викингур Исландия 0.25 0.250
Исландия
407 Барри Таун Уэльс 0.50 0.500
Кардифф МЮ Уэльс 0.50 0.500
Сефн Друидс Уэльс 0.50 0.500
Бангор Сити Уэльс 0.25 0.250
Llandudno FC Уэльс 0.25 0.250
Ньютаун Уэльс 0.50 0.500
Эйрбас Уэльс 0.25 0.250
Уэльс
414 Гленторан Сев.Ирландия 0.25 0.250
Северная Ирландия
Гибралтар
415 Таллинн Эстония 0.25 0.50 0.750
Бокель Котор Черногория 0.25 0.250
Калев Эстония 0.25 0.250
Черногория
Эстония
418 TrepÃ§a'89 Kos 0.50 0.500
Косово
Фарерские острова
419 СО Санта-Колома Андорра 0.25 0.25 0.500
Луситанс Андорра 0.25 0.25 0.500
Андорра
421 Ювенес Догана Сан-Марино 0.25 0.250
Сан-Марино
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
06.08.2020 в 08:19
Без подколов. Почему топ-18. Есть топ-5,10,15. А вот 18?
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