Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер - единственный представитель не топ-чемпионата среди топ-18
Украинский чемпион держит высокий уровень
После первого матча с "Вольфсбургом" "Шахтер" вместе с "Наполи" и "Лионом" делил 16 позицию в рейтинге. Тогда мы писали, что если сезон продолжится, то будут шансы на попадание в топ-15. И вот свершилось: вторая победа над "волками" подняла "горняков" на чистую пятнадцатую строчку. Однако конкуренты свои матчи после карантина еще не провели.
"Рома", "Наполи" и "Лион" могут потеснить / догнать "Шахтер" в ближайшее время. Однако и у "горняков" уже на носу четвертьфинал, а значит – очередной шанс на улучшение. Пока же констатируем, что чемпион Украины – единственный представитель не топ-чемпионата среди восемнадцати лучших клубов Европы.
Если смотреть шире, то в топ-25 клубов континента есть лишь два представителя стран, находящихся в Таблице коэффициентов ниже девятого места – это "Шахтер" и "Динамо". Киевляне благодаря бывшим заслугам пока держатся на 25-й строчке, но уже сегодня их может потеснить "Базель". А больше угрозы в этом сезоне нет. А вот в следующем уже придется серьезно бороться за топ-30.
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|Общий
|1
|Реал
|Испания
|33.00
|33.00
|32.00
|19.00
|17.00
|134.000
|2
|Атлетико
|Испания
|28.00
|29.00
|28.00
|20.00
|21.00
|126.000
|3
|Барселона
|Испания
|26.00
|23.00
|25.00
|30.00
|20.00
|124.000
|4
|Бавария
|Германия
|29.00
|22.00
|29.00
|20.00
|23.00
|123.000
|5
|Ювентус
|Италия
|18.00
|33.00
|23.00
|21.00
|20.00
|115.000
|6
|Манчестер Сити
|Англия
|26.00
|18.00
|22.00
|25.00
|21.00
|112.000
|7
|ПСЖ
|Франция
|24.00
|20.00
|19.00
|19.00
|23.00
|105.000
|8
|Ливерпуль
|Англия
|22.00
|30.00
|29.00
|18.00
|99.000
|9
|Манчестер Юнайтед
|Англия
|13.00
|26.00
|20.00
|19.00
|17.00
|95.000
|10
|Арсенал
|Англия
|15.00
|19.00
|21.00
|26.00
|10.00
|91.000
|11
|Севилья
|Испания
|23.00
|19.00
|21.00
|13.00
|12.00
|88.000
|12
|Боруссия (Дортмунд)
|Германия
|17.00
|22.00
|10.00
|18.00
|18.00
|85.000
|Тоттенхэм
|Англия
|12.00
|10.00
|21.00
|26.00
|16.00
|85.000
|14
|Челси
|Англия
|18.00
|18.00
|30.00
|17.00
|83.000
|15
|Шахтер
|Украина
|20.00
|14.00
|19.00
|10.00
|17.00
|80.000
|16
|Рома
|Италия
|14.00
|13.00
|25.00
|17.00
|10.00
|79.000
|17
|Наполи
|Италия
|13.00
|17.00
|10.00
|18.00
|19.00
|77.000
|Лион
|Франция
|7.00
|22.00
|14.00
|17.00
|17.00
|77.000
|19
|Порто
|Португалия
|11.00
|17.00
|17.00
|23.00
|7.00
|75.000
|20
|Бенфика
|Португалия
|22.00
|17.00
|4.00
|17.00
|10.00
|70.000
|21
|Аякс
|Нидерланды
|6.00
|22.00
|1.50
|27.00
|13.00
|69.500
|22
|Зенит
|Россия
|19.00
|12.00
|14.00
|10.00
|9.00
|64.000
|23
|Байер
|Германия
|14.00
|18.00
|11.00
|14.00
|57.000
|24
|Вильярреал
|Испания
|23.00
|9.00
|8.00
|16.00
|56.000
|25
|Динамо (Киев)
|Украина
|18.00
|8.00
|12.00
|11.00
|6.00
|55.000
|26
|Базель
|Швейцария
|12.00
|6.00
|19.00
|2.50
|15.00
|54.500
|27
|Валенсия
|Испания
|14.00
|23.00
|17.00
|54.000
|Бешикташ
|Турция
|7.00
|20.00
|19.00
|5.00
|3.00
|54.000
|29
|Зальцбург
|Австрия
|1.50
|5.00
|21.00
|16.00
|10.00
|53.500
|30
|Спортинг
|Португалия
|7.00
|6.00
|17.00
|10.00
|10.00
|50.000
|31
|Шальке-04
|Германия
|11.00
|18.00
|17.00
|46.000
|32
|РБ Лейпциг
|Германия
|17.00
|5.00
|22.00
|44.000
|ЦСКА (Москва)
|Россия
|7.00
|7.00
|17.00
|9.00
|4.00
|44.000
|34
|Олимпиакос
|Греция
|10.00
|10.00
|5.00
|8.00
|10.00
|43.000
|35
|Копенгаген
|Дания
|1.00
|16.00
|7.00
|4.00
|13.00
|41.000
|Брага
|Португалия
|15.00
|5.00
|9.00
|2.00
|10.00
|41.000
|Лацио
|Италия
|14.00
|17.00
|6.00
|4.00
|41.000
|Монако
|Франция
|5.00
|25.00
|6.00
|5.00
|41.000
|39
|Гент
|Бельгия
|16.00
|10.00
|1.00
|2.50
|10.00
|39.500
|40
|ПСВ
|Нидерланды
|18.00
|6.00
|1.00
|6.00
|6.00
|37.000
|41
|Интер
|Италия
|4.00
|15.00
|17.00
|36.000
|Вольфсбург
|Германия
|24.00
|12.00
|36.000
|Андерлехт
|Бельгия
|11.00
|16.00
|6.00
|3.00
|36.000
|Атлетик
|Испания
|17.00
|9.00
|10.00
|36.000
|45
|Краснодар
|Россия
|9.00
|8.00
|1.50
|11.00
|6.00
|35.500
|46
|Селтик
|Шотландия
|3.00
|7.00
|8.00
|6.00
|10.00
|34.000
|Виктория Пльзень
|Чехия
|3.00
|5.00
|13.00
|11.00
|2.00
|34.000
|48
|Динамо (Загреб)
|Хорватия
|6.00
|4.00
|1.50
|14.00
|8.00
|33.500
|49
|Айнтрахт
|Германия
|24.00
|9.00
|33.000
|Локомотив (Москва)
|Россия
|9.00
|12.00
|6.00
|6.00
|33.000
|51
|Аталанта
|Италия
|11.00
|2.50
|19.00
|32.500
|52
|Фенербахче
|Турция
|12.00
|10.00
|1.50
|8.00
|31.500
|53
|Марсель
|Франция
|9.00
|19.00
|3.00
|31.000
|54
|Спарта
|Чехия
|17.00
|9.00
|1.00
|1.50
|2.00
|30.500
|55
|Генк
|Бельгия
|16.00
|9.00
|5.00
|30.000
|56
|Астана
|Казахстан
|8.00
|4.00
|8.00
|6.00
|3.00
|29.000
|57
|Брюгге
|Бельгия
|4.00
|4.00
|1.50
|11.00
|8.00
|28.500
|58
|Апоэль (Никосиа)
|Кипр
|2.00
|10.00
|6.00
|2.50
|7.00
|27.500
|Славия
|Чехия
|1.50
|6.00
|14.00
|6.00
|27.500
|60
|Лудогорец Разград
|Болгария
|1.00
|8.00
|7.00
|4.00
|6.00
|26.000
|Боруссия Менхегладбах
|Германия
|8.00
|12.00
|6.00
|26.000
|62
|Янг Бойз
|Швейцария
|1.50
|6.00
|5.00
|7.00
|6.00
|25.500
|63
|БАТЭ (Борисов)
|Беларусь
|8.00
|1.50
|4.00
|8.00
|2.50
|24.000
|64
|Галатасарай
|Турция
|9.00
|0.50
|8.00
|6.00
|23.500
|65
|Црвена Звезда
|Сербия
|0.25
|1.50
|8.00
|7.00
|6.00
|22.750
|66
|Мальме
|Швеция
|6.00
|1.00
|7.00
|8.00
|22.000
|Партизан
|Сербия
|6.00
|0.50
|7.00
|2.50
|6.00
|22.000
|Сент-Этьенн
|Франция
|9.00
|9.00
|4.00
|22.000
|Рапид (Вена)
|Австрия
|10.00
|5.00
|7.00
|22.000
|Лестер
|Англия
|22.00
|22.000
|71
|Истанмбул ББ
|Турция
|1.00
|1.50
|6.00
|2.00
|11.00
|21.500
|72
|Qarabag FK
|Азербайджан
|3.00
|5.00
|6.00
|3.00
|4.00
|21.000
|ПАОК
|Греция
|6.00
|8.00
|1.50
|3.00
|2.50
|21.000
|74
|Стандард Льеж
|Бельгия
|1.50
|6.00
|7.00
|6.00
|20.500
|Стяуа
|Румыния
|1.50
|5.00
|9.00
|2.50
|2.50
|20.500
|76
|Хетафе
|Испания
|11.00
|11.000
|Эспаньол
|Испания
|10.00
|10.000
|Бетис
|Испания
|10.00
|10.000
|Реал Сосьедад
|Испания
|9.00
|9.000
|Сельта
|Испания
|19.00
|19.000
|Испания
|81
|Милан
|Италия
|12.00
|7.00
|19.000
|Фиорентина
|Италия
|8.00
|11.00
|19.000
|83
|АЗ
|Нидерланды
|3.00
|6.00
|1.50
|8.00
|18.500
|Спартак
|Россия
|1.00
|11.00
|4.00
|2.50
|18.500
|85
|Вулверхэмптон
|Англия
|12.00
|12.000
|Бернли
|Англия
|2.50
|2.500
|Эвертон
|Англия
|3.00
|3.000
|Саутгемптон
|Англия
|1.50
|6.00
|7.500
|Вест Хэм
|Англия
|1.00
|1.50
|2.500
|Англия
|90
|Фейеноорд
|Нидерланды
|5.00
|6.00
|2.00
|4.00
|17.000
|Легия
|Польша
|3.00
|8.00
|1.50
|2.00
|2.50
|17.000
|92
|АЕК
|Греция
|1.00
|9.00
|4.00
|2.50
|16.500
|Маккаби (Тель-Авив)
|Израиль
|4.00
|5.00
|3.00
|2.50
|2.00
|16.500
|94
|Рейнджерс
|Шотландия
|0.25
|5.00
|11.00
|16.250
|95
|Мельде
|Норвегия
|10.00
|2.50
|2.50
|15.000
|96
|Митьюлланд
|Дания
|7.00
|1.50
|1.50
|2.50
|2.00
|14.500
|97
|Хоффенхайм
|Германия
|4.00
|7.00
|11.000
|Герта
|Германия
|1.00
|4.00
|5.000
|Кельн
|Германия
|4.00
|4.000
|Фрайбург
|Германия
|1.00
|1.000
|Майнц
|Германия
|7.00
|7.000
|Аугсбург
|Германия
|7.00
|7.000
|Германия
|103
|ЛАСК
|Австрия
|2.00
|12.00
|14.000
|Ренн
|Франция
|11.00
|3.00
|14.000
|Марибор
|Словения
|1.00
|1.50
|7.00
|2.00
|2.50
|14.000
|Хапоэль Беер-Шева
|Израиль
|0.50
|6.00
|3.00
|2.00
|2.50
|14.000
|107
|Торино
|Италия
|2.50
|2.500
|Сассуоло
|Италия
|4.00
|4.000
|Сампдория
|Италия
|1.00
|1.000
|Италия
|110
|Русенборг
|Норвегия
|2.00
|1.50
|4.00
|3.00
|3.00
|13.500
|111
|Цюрих
|Швейцария
|1.00
|5.00
|7.00
|13.000
|112
|Шериф
|Молдова
|0.25
|1.00
|7.00
|2.50
|2.00
|12.750
|113
|Клуж
|Румыния
|2.50
|10.00
|12.500
|Аполлон
|Кипр
|1.00
|1.00
|3.00
|5.00
|2.50
|12.500
|Заря
|Украина
|1.50
|2.00
|4.00
|2.50
|2.50
|12.500
|116
|Ростов
|Россия
|12.00
|12.000
|117
|Лилль
|Франция
|1.00
|5.00
|6.000
|Страсбур
|Франция
|2.50
|2.500
|Бордо
|Франция
|4.00
|1.00
|5.00
|10.000
|Ницца
|Франция
|4.00
|6.00
|10.000
|Франция
|121
|Риека
|Хорватия
|0.50
|1.00
|5.00
|2.00
|2.50
|11.000
|122
|Видеотон
|Венгрия
|1.50
|1.00
|1.50
|5.00
|1.50
|10.500
|123
|АЕК
|Кипр
|1.00
|1.50
|1.50
|4.00
|2.00
|10.000
|Аустрия
|Австрия
|4.00
|4.00
|2.00
|10.000
|Остерсунд
|Швеция
|10.00
|10.000
|126
|Гимараэш
|Португалия
|1.00
|4.00
|4.00
|9.000
|Рио Аве
|Португалия
|1.00
|1.50
|2.500
|Маритимо
|Португалия
|1.50
|1.500
|Арука
|Португалия
|1.50
|1.500
|Белененсеш
|Португалия
|4.00
|4.000
|Португалия
|131
|Астра
|Румыния
|1.50
|7.00
|1.00
|9.500
|132
|Арсенал Тула
|Россия
|1.50
|1.500
|Уфа
|Россия
|2.50
|2.500
|Рубин
|Россия
|5.00
|5.000
|Россия
|135
|Ференцварош
|Венгрия
|0.50
|1.00
|0.50
|1.00
|6.00
|9.000
|Лугано
|Швейцария
|6.00
|3.00
|9.000
|Сьон
|Швейцария
|8.00
|1.00
|9.000
|138
|Брондбю
|Дания
|1.50
|1.50
|1.00
|2.50
|2.00
|8.500
|Дандолк
|Ирландия
|1.00
|3.00
|1.00
|1.50
|2.00
|8.500
|Спартак (Трнава)
|Словакия
|1.00
|1.00
|5.00
|1.50
|8.500
|141
|Дюделанж
|Люксембург
|0.25
|1.00
|1.00
|3.00
|3.00
|8.250
|142
|Османлиспор
|Турция
|8.00
|8.000
|Слован
|Чехия
|5.00
|3.00
|8.000
|144
|Антверпен
|Бельгия
|2.50
|2.500
|Зульте-Варегем
|Бельгия
|5.00
|5.000
|Остенде
|Бельгия
|1.00
|1.000
|Шарлеруа
|Бельгия
|1.00
|1.000
|Бельгия
|148
|Габала
|Азербайджан
|2.00
|2.00
|1.00
|1.00
|1.50
|7.500
|Хайдук
|Хорватия
|1.50
|1.50
|1.50
|2.00
|1.00
|7.500
|150
|Шкендия
|Македония
|0.25
|1.50
|1.50
|2.50
|1.50
|7.250
|151
|Утрехт
|Нидерланды
|1.50
|1.50
|3.000
|Витесс
|Нидерланды
|1.00
|4.00
|2.00
|7.000
|Heracles Almelo
|Нидерланды
|1.00
|1.000
|Гронинген
|Нидерланды
|2.00
|2.000
|Гоу Эхед Иглс
|Нидерланды
|0.25
|0.250
|Нидерланды
|156
|ФК Александрия
|Украина
|1.00
|1.50
|3.00
|5.500
|Мариуполь
|Украина
|2.00
|2.00
|4.000
|Ворскла
|Украина
|1.00
|1.00
|3.00
|5.000
|Олимпик
|Украина
|1.00
|1.000
|Днепр
|Украина
|5.00
|5.000
|Украина
|161
|Слован
|Словакия
|1.00
|0.50
|0.50
|2.00
|3.00
|7.000
|АИК
|Швеция
|1.00
|1.00
|1.00
|1.50
|2.50
|7.000
|Нью Сэйнтс
|Уэльс
|1.00
|1.00
|1.00
|2.00
|2.00
|7.000
|ХИК
|Финляндия
|1.50
|1.00
|0.50
|2.00
|2.00
|7.000
|Яблонец
|Чехия
|1.50
|4.00
|1.50
|7.000
|Динамо (Минск)
|Беларусь
|2.00
|1.00
|1.00
|2.00
|1.00
|7.000
|Лех (Познань)
|Польша
|4.00
|1.00
|2.00
|7.000
|Коньяспор
|Турция
|2.00
|5.00
|7.000
|169
|Судува
|Литва
|0.25
|1.50
|2.50
|2.50
|6.750
|170
|Трабзонспор
|Турция
|1.00
|3.00
|4.000
|Ени Малатьяспор
|Турция
|2.00
|2.000
|Ахисарспор
|Турция
|3.00
|3.000
|Турция
|173
|Вольфсбергер
|Австрия
|1.00
|4.00
|5.000
|Штурм
|Австрия
|1.00
|1.00
|2.00
|1.50
|5.500
|Адмира Ваккер
|Австрия
|1.00
|1.50
|2.500
|Альтах
|Австрия
|1.50
|1.50
|3.000
|Австрия
|177
|Абердин
|Шотландия
|1.00
|1.00
|1.00
|1.50
|2.00
|6.500
|178
|Зриньски
|Босния
|0.25
|1.00
|1.00
|2.00
|2.00
|6.250
|179
|Алашкерт
|Армения
|0.50
|1.00
|1.00
|2.00
|1.50
|6.000
|Кайрат
|Казахстан
|1.50
|0.50
|0.50
|2.00
|1.50
|6.000
|Жальгирис
|Литва
|1.00
|1.00
|1.00
|2.00
|1.00
|6.000
|Скендербеу
|Албания
|2.00
|4.00
|6.000
|183
|Эсбъерг
|Дания
|1.50
|1.500
|Нордшелланд
|Дания
|2.00
|2.000
|Лингби
|Дания
|1.00
|1.000
|SÃ¸nderjyskE
|Дания
|1.50
|1.500
|Рандерс
|Дания
|0.50
|0.500
|Дания
|188
|Домжале
|Словения
|0.25
|1.00
|1.50
|1.50
|1.50
|5.750
|189
|Килмарнок
|Шотландия
|1.00
|1.000
|Хайберниан
|Шотландия
|0.50
|2.00
|2.500
|Сент-Джонстон
|Шотландия
|0.25
|0.25
|0.500
|Хартс
|Шотландия
|0.50
|0.500
|Инвернесс
|Шотландия
|0.50
|0.500
|Шотландия
|194
|Люцерн
|Швейцария
|1.00
|0.50
|2.00
|2.00
|5.500
|Пюник
|Армения
|1.00
|0.25
|0.25
|2.00
|2.00
|5.500
|Вадуц
|Лихтенштейн
|1.00
|0.50
|0.50
|1.50
|2.00
|5.500
|Виторул
|Румыния
|1.00
|1.50
|1.50
|1.50
|5.500
|Кукеси
|Албания
|1.00
|0.50
|1.00
|2.00
|1.00
|5.500
|Тренчин
|Словакия
|1.00
|1.50
|0.50
|2.50
|5.500
|200
|Млада
|Чехия
|0.50
|1.00
|1.00
|2.00
|4.500
|Сигма
|Чехия
|2.50
|2.500
|FC Zlin
|Чехия
|2.00
|2.000
|Чехия
|203
|АЕЛ
|Кипр
|1.00
|1.50
|2.500
|Анортосис
|Кипр
|1.00
|1.000
|Омония
|Кипр
|1.00
|0.50
|1.500
|Кипр
|206
|Атромитос
|Греция
|1.50
|1.50
|2.00
|5.000
|Арис
|Греция
|2.00
|2.000
|Астерас
|Греция
|3.00
|1.50
|4.500
|Панатинаикос
|Греция
|1.50
|2.00
|1.50
|5.000
|Панионис
|Греция
|1.00
|1.000
|ПАС Яннина
|Греция
|1.00
|1.000
|Греция
|212
|Валетта
|Мальта
|0.25
|1.00
|0.50
|1.50
|2.00
|5.250
|Вентспилс
|Латвия
|1.00
|0.50
|0.25
|1.50
|2.00
|5.250
|Олимпия
|Словения
|1.00
|0.25
|2.50
|1.50
|5.250
|Крусейдерс
|Сев.Ирландия
|1.00
|1.00
|0.25
|1.50
|1.50
|5.250
|Линкольн
|Gib
|1.00
|1.00
|0.25
|1.50
|1.50
|5.250
|217
|Тюн
|Швейцария
|1.50
|2.00
|3.500
|Санкт-Галлен
|Швейцария
|1.50
|1.500
|Грассхопперс
|Швейцария
|1.50
|1.500
|Швейцария
|220
|Чукарички
|Сербия
|0.50
|0.50
|1.50
|2.500
|Раднички Ниш
|Сербия
|1.50
|1.00
|2.500
|Спартак Суботица
|Сербия
|2.00
|2.000
|Войводина
|Сербия
|1.50
|1.50
|0.25
|3.250
|Mladost Lucani
|Сербия
|0.25
|0.250
|Сербия
|225
|Университатя Крайова
|Румыния
|1.00
|2.00
|2.00
|5.000
|Калью
|Эстония
|0.50
|1.00
|0.50
|1.00
|2.00
|5.000
|Вардар
|Македония
|1.00
|1.00
|2.00
|1.00
|5.000
|228
|Осиек
|Хорватия
|1.50
|1.50
|1.50
|4.500
|Локомотив (Загреб)
|Хорватия
|0.50
|1.50
|2.000
|Хорватия
|230
|Шахтер Солигорск
|Беларусь
|0.50
|0.50
|0.25
|1.50
|2.00
|4.750
|ФК Сараево
|Босния
|1.00
|0.25
|1.50
|2.00
|4.750
|Динамо (Тбилиси)
|Грузия
|0.25
|1.50
|1.00
|2.00
|4.750
|Корк Сити
|Ирландия
|0.25
|1.00
|0.50
|2.00
|1.00
|4.750
|Фола
|Люксембург
|1.00
|0.25
|1.00
|1.50
|1.00
|4.750
|235
|Норрчеппинг
|Швеция
|1.00
|0.50
|2.00
|3.500
|Хакен
|Швеция
|0.50
|1.50
|1.50
|3.500
|DjurgÃ¥rdens IF
|Швеция
|1.50
|1.500
|Гетеборг
|Швеция
|1.00
|1.50
|2.500
|Эльфсборг
|Швеция
|1.00
|1.000
|Швеция
|240
|ФК Санта-Колома
|Андорра
|0.50
|0.50
|0.50
|1.50
|1.50
|4.500
|Партизани (Тирана)
|Албания
|0.25
|1.50
|0.25
|1.00
|1.50
|4.500
|Хафнарфьордур
|Исландия
|0.50
|1.00
|1.50
|1.50
|4.500
|243
|Хеугесунн
|Норвегия
|0.50
|2.00
|2.500
|Бранн
|Норвегия
|0.50
|1.00
|1.500
|Сарпсборг
|Норвегия
|4.00
|4.000
|LillestrÃ¸m SK
|Норвегия
|1.50
|1.500
|Одд
|Норвегия
|1.50
|0.50
|1.00
|3.000
|Стрёмсгодсет
|Норвегия
|1.00
|0.50
|1.500
|Стабек
|Норвегия
|0.25
|0.250
|Норвегия
|250
|Линфилд
|Сев.Ирландия
|0.50
|0.25
|1.00
|2.50
|4.250
|Валюр Рейкьявик
|Исландия
|0.25
|0.50
|2.00
|1.50
|4.250
|ProgrÃ¨s Niederkorn
|Люксембург
|0.25
|0.50
|2.00
|1.50
|4.250
|Стьярнан
|Исландия
|1.00
|0.25
|1.50
|1.50
|4.250
|Будучность
|Черногория
|0.25
|0.50
|1.00
|1.00
|1.50
|4.250
|FK Riteriai
|Литва
|0.50
|0.25
|1.00
|1.50
|1.00
|4.250
|256
|ЦСКА (София)
|Болгария
|2.00
|2.00
|4.000
|Сутьеска
|Черногория
|0.25
|0.25
|1.50
|2.00
|4.000
|Гонвед
|Венгрия
|1.00
|1.50
|1.50
|4.000
|Флора
|Эстония
|0.25
|0.50
|0.25
|1.50
|1.50
|4.000
|ФК Лиепая
|Латвия
|1.00
|0.50
|1.00
|1.50
|4.000
|Титоград
|Черногория
|0.50
|1.00
|0.50
|1.00
|1.00
|4.000
|262
|Бней-Йегуда
|Израиль
|1.00
|2.50
|3.500
|Маккаби (Хайфа)
|Израиль
|0.50
|1.50
|2.000
|Хапоэль (Хайфа)
|Израиль
|2.00
|2.000
|Бейтар (Иерусалим)
|Израиль
|0.50
|1.50
|0.50
|1.00
|3.500
|Хапоэль Кирьят-Шмона
|Израиль
|1.00
|1.000
|Израиль
|267
|Ордабасы
|Казахстан
|0.25
|0.25
|0.25
|1.50
|2.250
|Тобол
|Казахстан
|1.50
|1.00
|2.500
|Иртыш
|Казахстан
|0.50
|1.00
|1.500
|ФК Актобе
|Казахстан
|0.25
|0.25
|0.500
|Казахстан
|271
|Витебск
|Беларусь
|1.00
|1.000
|Динамо Брест
|Беларусь
|0.50
|2.00
|2.500
|Торпедо (Жодино)
|Беларусь
|0.25
|1.00
|1.250
|Беларусь
|274
|Нефтчи
|Азербайджан
|0.25
|0.50
|1.00
|2.00
|3.750
|Шэмрок Роверс
|Ирландия
|0.50
|0.25
|0.50
|1.00
|1.50
|3.750
|Торпедо Кутаиси
|Грузия
|0.25
|2.50
|1.00
|3.750
|Б-36
|Фареры
|0.50
|0.50
|0.25
|1.50
|1.00
|3.750
|Милсами
|Молдова
|1.50
|0.25
|1.00
|1.00
|3.750
|Сабаил
|Азербайджан
|1.00
|1.000
|Спартакс (Юрмала)
|Латвия
|0.50
|0.25
|1.00
|2.00
|3.750
|Кешля
|Азербайджан
|1.00
|0.50
|1.00
|2.500
|Зира
|Азербайджан
|0.50
|0.500
|Kapaz Ganja
|Азербайджан
|0.50
|0.500
|Азербайджан
|284
|Рига
|Латвия
|1.00
|2.50
|3.500
|Чихура
|Грузия
|0.25
|0.25
|1.50
|1.50
|3.500
|Левски
|Болгария
|0.50
|0.50
|1.00
|1.50
|3.500
|287
|Локомотив Пловдив
|Болгария
|2.00
|2.000
|Славия (София)
|Болгария
|0.25
|1.50
|1.750
|Ботев
|Болгария
|1.00
|1.000
|Дунав
|Болгария
|0.25
|0.250
|Берое Стара-Загора
|Болгария
|0.50
|0.50
|1.000
|Чорно море (Варна)
|Болгария
|0.50
|0.500
|Литекс
|Болгария
|0.25
|0.250
|Болгария
|294
|Динамо (Бухарест)
|Румыния
|1.00
|1.000
|Пандурий
|Румыния
|1.00
|1.000
|КСМС Яссы
|Румыния
|0.50
|0.500
|Тыргу-Муреш
|Румыния
|1.00
|1.000
|Ботошани
|Румыния
|0.50
|0.500
|Румыния
|299
|Пяст
|Польша
|0.50
|1.50
|2.000
|Легия Гданск
|Польша
|1.50
|1.500
|Краковия
|Польша
|0.25
|1.00
|1.250
|Ягеллония
|Польша
|0.50
|0.50
|2.00
|3.000
|GÃ³rnik Zabrze
|Польша
|1.50
|1.500
|Арка
|Польша
|1.00
|1.000
|Заглембе
|Польша
|1.00
|1.000
|Шленск
|Польша
|0.50
|0.500
|Польша
|307
|Connah's Quay
|Уэльс
|0.50
|0.25
|1.00
|1.50
|3.250
|Бальцан
|Мальта
|0.25
|0.25
|0.25
|1.50
|1.00
|3.250
|Левадия
|Эстония
|0.50
|0.50
|0.25
|1.00
|1.00
|3.250
|Хайбернианс
|Мальта
|1.00
|0.25
|1.00
|1.00
|3.250
|Работнички
|Македония
|1.50
|0.25
|0.50
|1.00
|3.250
|312
|ДАК Дунайска Стреда
|Словакия
|1.50
|1.50
|3.000
|Ружемборок
|Словакия
|1.00
|1.00
|2.000
|Жилина
|Словакия
|1.50
|1.00
|2.500
|Спартак (Миява)
|Словакия
|0.25
|0.250
|Словакия
|316
|Дебрецен
|Венгрия
|1.00
|0.50
|1.50
|3.000
|Фиорита
|Сан-Марино
|0.25
|0.25
|0.50
|1.50
|0.50
|3.000
|Викингур
|Фареры
|0.25
|0.25
|1.00
|1.50
|3.000
|Железничар
|Босния
|1.00
|0.50
|1.50
|3.000
|320
|Клаксвик
|Фареры
|0.25
|1.00
|1.50
|2.750
|Лячи
|Албания
|0.25
|1.50
|1.00
|2.750
|Широки Бриег
|Босния
|0.25
|0.50
|1.00
|1.00
|2.750
|Европа
|Gib
|0.25
|0.50
|0.50
|0.50
|1.00
|2.750
|Лихтенштейн
|324
|Мура
|Словения
|1.00
|1.000
|Рудар
|Словения
|1.50
|1.500
|Нова Горица
|Словения
|0.25
|0.50
|0.750
|Копер
|Словения
|0.50
|0.500
|Целе
|Словения
|0.25
|0.250
|Словения
|329
|Уйпешт
|Венгрия
|1.50
|1.500
|Вашаш
|Венгрия
|0.25
|0.250
|МТК
|Венгрия
|0.25
|0.50
|0.750
|Венгрия
|332
|Арарат-Армения
|Армения
|2.50
|2.500
|Куопио
|Финляндия
|1.00
|1.50
|2.500
|Гзира
|Мальта
|1.00
|1.50
|2.500
|Клифтонвилль
|Сев.Ирландия
|0.50
|1.00
|1.00
|2.500
|Рейкьявик
|Исландия
|0.50
|0.50
|0.50
|1.00
|2.500
|337
|Тре Пенне
|Сан-Марино
|0.50
|0.25
|1.50
|2.250
|Бананц
|Армения
|0.25
|1.00
|1.00
|2.250
|Рунавик
|Фареры
|0.25
|0.25
|0.25
|1.00
|0.50
|2.250
|Самтредия
|Грузия
|0.25
|1.00
|1.00
|2.250
|Рудар Плевля
|Черногория
|1.00
|0.25
|1.00
|2.250
|342
|Сабуртало
|Грузия
|2.00
|2.000
|Торсхавн
|Фареры
|0.25
|0.25
|1.50
|2.000
|Шкупи
|Македония
|1.00
|1.00
|2.000
|Petrocub HÃ®ncesti
|Молдова
|1.00
|1.00
|2.000
|Транс
|Эстония
|1.00
|1.00
|2.000
|Энгордани
|Андорра
|1.00
|1.00
|2.000
|Биркиркара
|Мальта
|0.50
|1.00
|0.50
|2.000
|349
|Женесс д`Эш
|Люксембург
|0.25
|1.50
|1.750
|St Joseph's FC
|Gib
|0.25
|0.50
|1.00
|1.750
|Сент-Патрикс
|Ирландия
|0.25
|0.50
|1.00
|1.750
|Приштина
|Kos
|0.25
|1.00
|0.50
|1.750
|Заря Балти
|Молдова
|0.25
|0.50
|1.00
|1.750
|Елгава
|Латвия
|0.50
|1.00
|0.25
|1.750
|355
|Racing Union Luxembourg
|Люксембург
|1.00
|1.000
|Дифферданж
|Люксембург
|0.50
|0.25
|0.25
|1.000
|Люксембург
|357
|Жальгирис
|Литва
|1.00
|1.000
|Стумбрас
|Литва
|1.00
|1.000
|Атлантас
|Литва
|0.25
|0.25
|0.25
|0.750
|Круоия
|Литва
|0.25
|0.250
|Литва
|361
|Рига
|Латвия
|1.00
|1.000
|Гандзасар
|Армения
|0.25
|1.00
|1.250
|Ширак
|Армения
|0.50
|0.50
|0.25
|1.250
|Сконто
|Латвия
|0.50
|0.500
|Улис
|Армения
|0.25
|0.250
|Армения
|Латвия
|366
|Фероникели
|Kos
|1.50
|1.500
|RoPS Rovaniemi
|Финляндия
|0.50
|1.00
|1.500
|Тре Фиори
|Сан-Марино
|1.00
|0.50
|1.500
|Сан-Хулия
|Андорра
|0.25
|0.25
|0.50
|0.50
|1.500
|Дрита
|Kos
|1.50
|1.500
|Гленавон
|Сев.Ирландия
|0.25
|0.25
|1.00
|1.500
|Фольгоре
|Сан-Марино
|0.50
|0.25
|0.25
|0.50
|1.500
|СИК Сейняйоки
|Финляндия
|0.25
|1.00
|0.25
|1.500
|374
|Теута
|Албания
|0.25
|1.00
|1.250
|Академия Пандев
|Македония
|1.00
|1.000
|Македония Гёрче Петров
|Македония
|1.00
|1.000
|LuftÃ«tari GjirokastÃ«r
|Албания
|1.00
|1.000
|KF Tirana
|Албания
|0.25
|0.250
|Pelister Bitola
|Македония
|0.25
|0.250
|Силекс
|Македония
|0.25
|0.250
|Ренова
|Македония
|0.25
|0.250
|Албания
|Северная Македония
|382
|Радник Биелина
|Босния
|0.25
|1.00
|1.250
|Слобода Тузла
|Босния
|0.25
|0.250
|Олимпик (Сараево)
|Босния
|0.25
|0.250
|Босния-Герцеговина
|385
|Сперанта
|Молдова
|1.00
|1.000
|Дачия
|Молдова
|0.50
|0.25
|0.25
|1.000
|Зимбру
|Молдова
|0.50
|0.500
|Саксан
|Молдова
|0.25
|0.250
|Молдова
|389
|Дерри Сити
|Ирландия
|0.25
|1.00
|1.250
|ЮСД (Дублин)
|Ирландия
|0.50
|0.500
|Ирландия
|391
|Интер (Турку)
|Финляндия
|1.00
|1.000
|Лахти
|Финляндия
|0.25
|1.00
|1.250
|Ilves Tampere
|Финляндия
|1.00
|1.000
|Мариехамн
|Финляндия
|0.25
|1.00
|1.250
|VPS
|Финляндия
|0.25
|0.50
|0.750
|Финляндия
|396
|Баллимена Юнайтед
|Сев.Ирландия
|0.25
|1.00
|1.250
|Зета
|Черногория
|0.25
|1.00
|1.250
|Брейдаблик
|Исландия
|0.25
|1.00
|1.250
|Coleraine
|Сев.Ирландия
|0.25
|1.00
|1.250
|Бала Таун
|Уэльс
|0.25
|0.25
|0.25
|0.50
|1.250
|Дила
|Грузия
|1.00
|0.25
|1.250
|402
|Динамо (Батуми)
|Грузия
|0.25
|0.25
|0.500
|Флориана
|Мальта
|0.25
|0.250
|Спартак (Цхинвали)
|Грузия
|0.25
|0.250
|Грузия
|Мальта
|405
|ИБВ
|Исландия
|1.00
|1.000
|Викингур
|Исландия
|0.25
|0.250
|Исландия
|407
|Барри Таун
|Уэльс
|0.50
|0.500
|Кардифф МЮ
|Уэльс
|0.50
|0.500
|Сефн Друидс
|Уэльс
|0.50
|0.500
|Бангор Сити
|Уэльс
|0.25
|0.250
|Llandudno FC
|Уэльс
|0.25
|0.250
|Ньютаун
|Уэльс
|0.50
|0.500
|Эйрбас
|Уэльс
|0.25
|0.250
|Уэльс
|414
|Гленторан
|Сев.Ирландия
|0.25
|0.250
|Северная Ирландия
|Гибралтар
|415
|Таллинн
|Эстония
|0.25
|0.50
|0.750
|Бокель Котор
|Черногория
|0.25
|0.250
|Калев
|Эстония
|0.25
|0.250
|Черногория
|Эстония
|418
|TrepÃ§a'89
|Kos
|0.50
|0.500
|Косово
|Фарерские острова
|419
|СО Санта-Колома
|Андорра
|0.25
|0.25
|0.500
|Луситанс
|Андорра
|0.25
|0.25
|0.500
|Андорра
|421
|Ювенес Догана
|Сан-Марино
|0.25
|0.250
|Сан-Марино