Официально. Шахтер завершил сезон на рекордном месте в таблице Рейтинга клубов

После выхода в полуфинал Луги Европы донецкий "Шахтер" поднялся на рекордное для себя и для других клубов с постсоветского пространства двенадцатое место в таблице Рейтинга клубов. Но итоговая позиция "горняков" зависела от выступления "Лиона" в Лиге чемпионов. "Ткачи" могли подвинуть "Шахтер", если бы прошли "Баварию" и выиграли финал Лиги чемпионов. Однако этого не случилось.

Следовательно, сезон 2019/20 "Шахтер" завершил на двенадцатом месте – это самая высокая позиция, которую когда-либо занимали украинские клубы или другие представители Восточной Европы (если считать по нынешней схеме набора очков, то есть с сезона 1998/99).

Ранее рекордом было тринадцатое итоговое место в сезоне 2012/13, когда "горняки" дошли до 1/8-й финала Лиги чемпионов.

Отметим, что двенадцатое место "Шахтер" делит с "Боруссией" (Дортмунд) и "Тоттенхэмом". Хотя формально "горняки" находятся выше благодаря более успешному последнему сезону.

Также надо отметить, что следующий евросезон "горняки" начнут на пятнадцатом месте – отсеется последний показатель пятилетки, 20 баллов сезона 2015/16.

Добавим, что 22 балла в клубный личный рейтинг – это лучший результат "Шахтера" за последние девять лет и третий лучший результат в истории "горняков". Больше было только в сезонах 2008/09 (26) и 2010/11 (24).