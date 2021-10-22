Рейтинг клубов УЕФА. Заре нужна еще хотя бы ничья, Динамо и Шахтер только опускаются
Существенных продвижений нет
Фото - Олександр Приходько
Луганская "Заря" получила в личный рейтинг 2,5 балла за вылет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Победа над софийским ЦСКА в Лиге конференций "компенсировала" два балла из этой "подачки", однако чтобы были шансы продвинуться вперед, нужна еще как минимум ничья. Сейчас "Заря" делит 94-е – 95-е места с "Ференцварошом".
"Динамо" и "Шахтер" только опускаются, поскольку не добывают результат в группах Лиги чемпионов. Дончане пропустили вперед себя "Аякс" и теперь вместе с "Лейпцигом" делят 18-е - 19-е места. Киевляне позволили обойти себя "Спортингу" и "Байеру" и находятся на грани вылета из топ-35.
Следующие матчи еврокубков состоятся через две недели. О борьбе в Таблице коэффициентов читайте в отдельном материале >>> и профильном телеграм-канале >>>
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