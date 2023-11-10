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Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер опускается на одну строчку, но движется к глобальной цели

Рейтинг клубов УЕФА

Важные два очка за победу над Барселоной

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер опускается на одну строчку, но движется к глобальной цели

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
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Немного парадоксальная картина: "Шахтер" на неделе получил два очка (победа над "Барселоной") в личный клубный рейтинг, но не добился прогресса. Даже не сохранил то, что было – регресс на одну ступеньку (ведь "Аталанта" вышла из группы Лиги Европы и заработала, кроме очков за игровой результат, еще и бонус). Но сейчас место для "Шахтера" не так важно – важно быть первым среди представителей стран не из топ-10 Таблицы коэффициентов.

Ведь это условие, при котором, в случае чемпионства в УПЛ, у "Шахтера" будут открываться перспективы прямого выхода в группу следующей Лиги чемпионов (если эту выиграет команда из зоны ЛЧ в своем чемпионате). Очень помог вылет "Базеля" еще летом. Перед четвертым туром ближайшим активным преследователем (от стран, не входящих в топ-10 Таблицы коэффициентов) было "Динамо" (Загреб). Сейчас – "Копенгаген".

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Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер опускается на одну строчку, но движется к глобальной цели - изображение 1

Обоих "горняки" опережают на 17.5 балла. "Динамо" (Загреб) потеряло шансы выйти из группы Лиги конференций с первого места, для опережения "Шахтера" в рейтинге клубов нужно выходить со второго (с максимальным результатом в последних двух турах) и почти без потерь (допускается разве что одна ничья) проходить вплоть до финала. При условии, что "Шахтер" больше ничего не наберет. Это фантастика. Больше возможностей у "Копенгагена", который может взять бонус за плей-офф Лиги чемпионов. Но ему также нужен хотя бы полуфинал турнира при провале "Шахтера". Сценарий маловероятен.

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Глобальная цель еще не достигнута, но уже очень близко. У "Динамо" в случае его чемпионства в УПЛ (и любого другого клуба) шансов на прямую путевку в группу Лиги чемпионов нет.

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