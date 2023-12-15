Рейтинг клубов УЕФА. Копенгаген и Славия приблизились к Шахтеру, но не лишили его шансов на прямое место в группе ЛЧ

Последняя неделя группового раунда еврокубков не обеспечила "Шахтеру" прогресса в рейтинге клубов. "Горняки" проиграли "Порту", опустились с 24-го места на 25-е. Но существенно не это, а то, что "Копенгаген" получил сразу семь очков, обыграв "Галатасарай" и забрав пять бонусных баллов за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Следовательно, чемпион Дании сократил отставание от чемпиона Украины на семь очков. Дания – одна из тех стран, которые не входят в топ-10 Таблицы коэффициентов и чьи представители, соответственно, могут помешать "Шахтеру" претендовать на прямое место в группе Лиги чемпионов по квоте победителя турнира. Еще раз напомним, что эта квота отойдет к самой рейтинговой команде чемпионской ветки квалификации в случае, если текущую Лигу чемпионов выиграет команда из зоны Лиги чемпионов своего чемпионата.

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Однако, несмотря на прогресс, "Копенгаген" все еще намного отстает от "Шахтера" – 11.5 балла. Датчанам для полного нивелирования этого отставания нужно доходить до полуфинала Лиги чемпионов с максимальными показателями и минимум в одном матче 1/2-ой победить (или дни ничьи). Это при условии, что "Шахтер" не наберет очков весной в Лиге Европы. Угроза незначительная.

Чуть большую угрозу представляет "Славия", отстающая на десять очков и уже имеющая место в 1/8-ой финала Лиги Европы. Хотя ей для опережения "Шахтера" тоже надо очень постараться – дойти до полуфинала турнира с максимальными показателями при условии, что "Шахтер" не наберет ничего.

Чисто математически "Шахтер" может обойти еще и загребское "Динамо" (отставание – пятнадцать очков), но для этого хорватам необходимо выходить в финал Лиги конференций с максимальными показателями и минимум не проиграть там в игровое время. И чтобы "Шахтер" вылетел из Лиги Европы с двумя поражениями в стыковом раунде. Тоже крайне маловероятно.

Поэтому самой большой угрозой не получить прямое место в групповом раунде следующей Лиги чемпионов для "Шахтера" остается не выигрыш УПЛ. При таком сценарии позиция в рейтинге клубов значения иметь не будет.

"Заря" благодаря второй победе в групповом раунде (плюс одна ничья) добилась прогресса. Сейчас клуб находится на 87-м месте в рейтинге, имея 18.5 балла. Это третье место среди всех представителей Украины. Проблема в том, что в контексте "Зари" пока не актуально анализировать вопросы посева, корзин, потенциальных соперников. Ведь в УПЛ луганчане далеки от зоны еврокубков. На нее, кроме признанных грандов, претендуют команды без индивидуального рейтинга (только с рейтингом страны). Но это уже совсем другая история...

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