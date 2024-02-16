Рейтинг клубов УЕФА. Шахтеру интересны позиции трех клубов-конкурентов. Пока что без изменений

О "Шахтере" в контексте рейтинга клубов говорим потому, что "горняки" единственные среди представителей Украины, кто еще активен в еврокубках. Перед "Шахтером" стоит задача закончить сезон самым рейтинговым среди всех представителей стран, которые идут в Таблице коэффициентов ниже десятого места (по итогам сезона 2022/23).

Среди таких конкурентов опередить "Шахтер" могут только три клуба – "Копенгаген", "Динамо" (Загреб), "Славия". Датчане и хорваты играли на этой неделе, но очки могли набрать только датчане. Ведь за стыковой раунд Лиги конференций (как и Лиги Европы) баллы в зачет клубов не идут.

"Копенгаген" проиграл в Лиге чемпионов, поэтому изменений в рейтинге клубов не произошло. Датчан "Шахтер" опережает на 11.5 очков, хорватов – на пятнадцать, чехов – на десять.

Кстати, на следующей неделе "Шахтер" будет иметь возможность получить балл в рейтинг клуба – на кону стоит бонус за выход в 1/8-ю финала Лиги Европы. А вот "Динамо" Загреб – без шансов пополнить свой рейтинг в ближайшее время. Ведь за выход в 1/8-ю финала Лиги конференций бонусов не дают.

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Если "Шахтер" удержит свои позиции, то будет иметь шансы на автоматический выход в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25.