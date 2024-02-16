Таблица коэффициентов УЕФА. Конкуренция с самими собой? Как не набрать наименьше за последних 22 сезона

Интересная выдалась неделя – среди конкурентов Украины никто не потерпел неудачу. Да, есть поражение польской "Легии" (а Польша нам уже конкурент), но ведь играла она против "Мольде" – не менее конкурентного дня нас. Куда важнее отмечать победы "Динамо" (Загреб) в гостях над "Бетисом", "Олимпиакоса" дома над "Ференцварошом", "Маккаби" (Хайфа) – над "Гентом", не проигрыш "Буде-Глимта" "Аяксу".

Даже несмотря на тот факт, что "Шахтер" не проиграл (плюс один балл в копилку страны – или 0.2 по конвертации Таблицы коэффициентов), все наши конкуренты имеют профит. Греция оторвалась на 0.2 балла, Израиль – на 0.3 балла, Хорватия сократила отставание на 0.3 балла, Норвегия отдалилась на 0.55. Единственный наш позитив, как уже говорилось – это наращивание отрыва от Польши на 0.2 балла.

Еще выделим несколько тенденций: Украина за сезон набрала 4.100 балла – пересекла своеобразную психологическую отметку в четыре очка. Для того, чтобы это был не худший сезон за последние 22 года, нужна еще хотя бы ничья. Для того, чтобы набрать в сезоне больше дисквалифицированных представителей болот (4.333) – нужна одна победа, или же ничья с проходом "Шахтера" в следующий раунд (будет балл бонуса).

В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) Украина сейчас ниже всех среди тех стран, кто еще не вылетел – 24-е место. То есть, ниже уже точно не будем. Выше можем подняться благодаря опережению Швейцарии/Австрии, отставание от которых – 0.1 балла. Неподалеку также Болгария и Венгрия.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

На следующей неделе – новые матчи. С тем же набором конкурентов, разве что без "Копенгагена" в Лиге чемпионов (на него обращаем внимание в контексте рейтинга клубов. Пока что – без изменений по сравнению с последним обновлением).