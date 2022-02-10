Украина опустилась на 27-ю строчку в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины потеряла несколько позиций в рейтинге ФИФА национальных сборных.

По сравнению с предыдущим месяцем, главная команда нашей страны потеряла два места и сейчас занимает 27-ю позицию. Наши соседи - Чили (26-е место) и Польша (28-е). Среди только европейских сборных Украина 15-я.

Возглавляет рейтинг ФИФА уже традиционно Бельгия. У неё за спиной - Бразилия, Франция, Аргентина и Англия.

Соперник сборной Украины по отборе на ЧМ, Шотландия, на 40-м месте, Ирландия и Армения, с которыми нам играть в Лиге наций, 49-я и 92-я.