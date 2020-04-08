История еврокоэффициентов. Как Днепр стер клеймо неудачника

Выступление "Днепра" на международной арене можно разделить на три периода: 1) период Николай Павлова – на заре независимости Украины, когда днепряне набрали шесть очков в Таблицу коэффициентов в сезоне 1993/94; 2) период Евгения Кучеревского, когда состоялись приснопамятные дуэли с "Гамбургом" и "Марселем" и когда "Днепр" в трех сезонах подряд набирал в Таблицу коэффициентов не менее семи очков (сезоны 2003/04, 2004/05, 2005/06); 3) период Хуанде Рамоса / Мирона Маркевича, когда "Днепру" удалось смыть с себя клеймо неудачника, которое приклеилось ко лбу после нескольких позорных выступлений в Европе в посткучеревский период.

Что имеем в виду под позорным выступлением? После смерти Евгения Кучеревского и до революции, произошедшей в днепровском клубе, "Днепр" не мог набрать в Таблицу коэффициентов более трех с половиной очка за сезон. Более того, три из четырех попыток не дотягивали даже до двух набранных очков. В сезоне 2007/08 под руководством Олега Протасова команда вылетела в первом же раунде Кубка УЕФА от "Абердина". В следующем году того же тренера с "Днепром" пристыдила "Беллинцона" – вылет из второго квалификационного раунда Кубка УЕФА (домашняя победа 3:2 и гостевое поражение 1:2). В сезоне 2010/11 было поражение в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы от "Леха" (0:1 и 0:0) – тогда "Днепром" руководил Владимир Бессонов. И, наконец, задел этот период упадка даже первый год каденции Хуанде Рамоса. В дебютном сезоне испанца на международной арене с "Днепром" он проиграл "Фулхэму" по сумме двух матчей 1:3 в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. И честно тогда признавал, что команда не готова проходить таких соперников.

И вот с сезона 2012/13 начался период расцвета. "Днепр" выдал трехсезонную серию, минимальным коэффициентом которой были двенадцать баллов. В сезоне 2012/13 выиграл группу Лиги Европы с ПСВ, "Наполи" и АИКом, а в 1/16-й финала проиграл "Базелю". В следующем году были двенадцать баллов, добытых в квалификации ЛЕ с "Нымме Калью" и в группе с "Фиорентиной", "Пасуш" и "Пандурием". Два очка также прилетели за победу в 1/16-й финал над "Тоттенхэмом", которой, впрочем, не хватило для продолжения борьбы в турнире. А дальше эстафетную палочку подхватил Мирон Маркевич, провалился с "Днепром" в квалификации Лиги чемпионов, но дошел до финала Лиги Европы. Всего "Днепр" в том сезоне добыл 21 очко, установив свой исторический максимум в Таблице коэффициентов. Также этот показатель является пятым лучшим в истории украинского еврокоэффициента, третьим лучшим за последние десять лет, вторым лучшим – за последние шесть и единственным в истории "Днепра", когда команда получила сразу три бонусных балла. В целом тот год стал третьим лучшим в истории украинской Ассоциации по показателю общего вклада в Таблицу коэффициентов от всех клубов – 60 очков.

Еще по инерции "Днепр" в следующем сезоне, - 2015/16 - сыграл на групповом этапе Лиги Европы, но не пробился в плей-офф. Пять баллов ознаменовали окончание серии и окончание еврокубковой истории той команды. В сезоне 2016/17 "Днепр" вылетел из УПЛ, а летом 2018-го года лишился профессионального статуса.

Что ж, погиб, оставив после себя приятное впечатление и избавившись от клейма еврокубкового неудачника, которое приклеилось к команде в эпоху тренерства Бессонова / Протасова. "Днепр" – третья команда Украины по показателю общего вклада в Таблицу коэффициентов (94 балла) и четвертая по показателю среднего набора очков (6,714 за сезон). Один из пяти исторических участников Лиги чемпионов от Украины. Одна из двух украинских команд, добиравшаяся к главному матчу евротурнира за время независимости нашей страны.

Команда с большой историей и бесславной гибелью.