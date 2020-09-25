  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Еще ниже. Шотландия обошла Украину в Таблице коэффициентов
В тренде

Еще ниже. Шотландия обошла Украину в Таблице коэффициентов

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Но шанс исправить ситуацию есть

Еще ниже. Шотландия обошла Украину в Таблице коэффициентов
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина потеряла две команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. "Колос" и "Десна" не смогли победить "Риеку" и "Вольфсбург", получив за этот раунд только "карантинные" 0,5 очка каждая. Следовательно, Украина прибавила за неделю два балла (1 от "Динамо", 0,5 от "Колоса", 0,5 от "Десны"), что по конвертации Таблицы коэффициентов равно 0,4 очка.

Австрия набрала столько же, Турция – на 0,2 очка больше, а Шотландия вообще набрала полноценный балл. Но она была представлена ​​на неделе сразу четырьмя командами и двух из них уже потеряла.

Однако, по итогам этой недели Шотландия обошла Украину в Таблице коэффициентов. Теперь она двенадцатая, а Украина тринадцатая. Однако разрыв минимален. Небольшое отставание также и от Турции, которая идет одиннадцатой. В зоне досягаемости – Австрия.

Еще ниже. Шотландия обошла Украину в Таблице коэффициентов - изображение 1

Подробный материал о Таблице коэффициентов появится на сайте утром.

Другие новости Таблицы коэффициентов в телеграмм-канале >>>.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина коэффициенты
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...