Еще ниже. Шотландия обошла Украину в Таблице коэффициентов

Украина потеряла две команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. "Колос" и "Десна" не смогли победить "Риеку" и "Вольфсбург", получив за этот раунд только "карантинные" 0,5 очка каждая. Следовательно, Украина прибавила за неделю два балла (1 от "Динамо", 0,5 от "Колоса", 0,5 от "Десны"), что по конвертации Таблицы коэффициентов равно 0,4 очка.

Австрия набрала столько же, Турция – на 0,2 очка больше, а Шотландия вообще набрала полноценный балл. Но она была представлена ​​на неделе сразу четырьмя командами и двух из них уже потеряла.

Однако, по итогам этой недели Шотландия обошла Украину в Таблице коэффициентов. Теперь она двенадцатая, а Украина тринадцатая. Однако разрыв минимален. Небольшое отставание также и от Турции, которая идет одиннадцатой. В зоне досягаемости – Австрия.

Подробный материал о Таблице коэффициентов появится на сайте утром.

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