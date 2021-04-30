Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов

Еврокубковый сезон 2020/21 практически завершен. В игре остаются представители четырех стран (Англии, Испании, Франции, Италии), но распределение мест в Таблице коэффициентов уже известно. Известный и лидер.

Впервые за последние девять лет (с 2013-го года включительно) сезон на вершине Таблицы коэффициентов закончила Англия. Сейчас она опережает вторую Испанию на 1,571 очка, а максимум, что "Реал" и "Вильярреал" еще способны взять в этом сезоне – 1,429. Поэтому Англия не имеет даже теоретических шансов потерять лидирующую позицию.

Вопрос важен чисто в плоскости престижа, так как в журналистском и болельщицком обществах часто происходят споры относительно силы двух чемпионатов – какой же лучше? С точки зрения распределения еврокубковых мест, то первое и второе места Таблицы коэффициентов ничем не отличаются.

Италия, которая еще представлена ​​в текущем евросезоне, финиширует в ТК третьей, Франция – пятой. Примечательно, что сезонный рейтинг 2020/21 также выиграла Англия.