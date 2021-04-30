  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов
В тренде

Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Итоговая картина

Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов

Twitter

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Еврокубковый сезон 2020/21 практически завершен. В игре остаются представители четырех стран (Англии, Испании, Франции, Италии), но распределение мест в Таблице коэффициентов уже известно. Известный и лидер.

Впервые за последние девять лет (с 2013-го года включительно) сезон на вершине Таблицы коэффициентов закончила Англия. Сейчас она опережает вторую Испанию на 1,571 очка, а максимум, что "Реал" и "Вильярреал" еще способны взять в этом сезоне – 1,429. Поэтому Англия не имеет даже теоретических шансов потерять лидирующую позицию.

Вопрос важен чисто в плоскости престижа, так как в журналистском и болельщицком обществах часто происходят споры относительно силы двух чемпионатов – какой же лучше? С точки зрения распределения еврокубковых мест, то первое и второе места Таблицы коэффициентов ничем не отличаются.

Италия, которая еще представлена ​​в текущем евросезоне, финиширует в ТК третьей, Франция – пятой. Примечательно, что сезонный рейтинг 2020/21 также выиграла Англия.

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Англия 159.5 4/7 14.928 20.071 22.642 18.571 22.785 98.997
Манчестер Сити (ЛЧ) 32.0
Челси (ЛЧ) 28.0
Ливерпуль (ЛЧ) 24.0 выбыл
Манчестер Юнайтед (ЛЧ/ЛЕ) 24.0
Арсенал (ЛЕ) 22.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 19.5 выбыл
Лестер (ЛЕ) 10.0 выбыл
2 Испания 133.5 2/7 20.142 19.714 19.571 18.928 19.071 97.426
Вильярреал (ЛЕ) 27.0
Реал (ЛЧ) 26.0
Барселона (ЛЧ) 20.0 выбыл
Севилья (ЛЧ) 19.0 выбыл
Гранада (ЛЕ) 17.5 выбыл
Атлетико (ЛЧ) 16.0 выбыл
Реал Сосьедад (ЛЕ) 8.0 выбыл
3 Италия 112 1/7 14.250 17.333 12.642 14.928 16.000 75.153
Рома (ЛЕ) 22.0
Ювентус (ЛЧ) 21.0 выбыл
Аталанта (ЛЧ) 17.0 выбыл
Лацио (ЛЧ) 17.0 выбыл
Милан (ЛЕ) 16.0 выбыл
Наполи (ЛЕ) 10.0 выбыл
Интер (ЛЧ) 9.0 выбыл
4 Германия 106.5 0/7 14.571 9.857 15.214 18.714 15.214 73.570
Бавария (ЛЧ) 27.0 выбыл
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 22.0 выбыл
РБ Лейпциг (ЛЧ) 17.0 выбыл
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 15.0 выбыл
Хоффенхайм (ЛЕ) 12.0 выбыл
Байер (ЛЕ) 10.0 выбыл
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 47.5 1/6 14.416 11.500 10.583 11.666 7.916 56.081
ПСЖ (ЛЧ) 24.0
Лилль (ЛЕ) 8.0 выбыл
Марсель (ЛЧ) 6.0 выбыл
Ренн (ЛЧ) 5.0 выбыл
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 2.0 выбыл
6 Португалия 48 0/5 8.083 9.666 10.900 10.300 9.600 48.549
Порто (ЛЧ) 23.0 выбыл
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Брага (ЛЕ) 9.0 выбыл
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Нидерланды 46 0/5 9.100 2.900 8.600 9.400 9.200 39.200
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 19.0 выбыл
ПСВ (ЛЕ) 13.0 выбыл
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
8 Россия 26 0/6 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 7.0 выбыл
Зенит (ЛЧ) 5.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
9 Бельгия 30 0/5 12.500 2.600 7.800 7.600 6.000 36.500
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 11.0 выбыл
Антверпен (ЛЕ) 8.0 выбыл
Стандард (ЛЕ) 7.5 выбыл
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
10 Австрия 33.5 0/5 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825
ЛАСК (ЛЕ) 10.0 выбыл
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Вольфсбергер (ЛЕ) 7.0 выбыл
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Шотландия 34 0/4 4.375 4.000 6.750 9.750 8.500 33.375
Рейнджерс (ЛЕ) 19.5 выбыл
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
12 Украина 34 0/5 5.500 8.000 5.600 7.200 6.800 33.100
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 14.0 выбыл
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 13.5 выбыл
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
13 Турция 15.5 0/5 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100
Истанмбул ББ (ЛЧ) 6.0 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 4.0 выбыл
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
14 Дания 16.5 0/4 8.500 5.250 4.875 5.125 4.125 27.875
Митьюлланд (ЛЧ) 10.5 выбыл
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 16 0/4 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 22 0/4 2.875 6.375 6.000 6.000 5.500 26.750
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 15.5 выбыл
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Чехия 33 0/5 5.500 5.500 6.500 2.500 6.600 26.600
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 16.5 выбыл
Слован (ЛЕ) 9.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Хорватия 29.5 0/5 5.125 5.125 5.750 4.375 5.900 26.275
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 20.0 выбыл
Риека (ЛЕ) 6.0 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Швейцария 20.5 0/4 4.300 6.500 3.900 6.400 5.125 26.225
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 14.5 выбыл
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Греция 25.5 0/5 5.800 5.100 5.100 4.900 5.100 26.000
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 11.5 выбыл
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
АЕК (ЛЕ) 5.0 выбыл
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Израиль 28 0/4 6.750 5.625 2.625 2.375 7.000 24.375
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 12.5 выбыл
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 10.0 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Норвегия 26 0/4 1.375 4.000 5.375 3.750 6.500 21.000
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 17.0 выбыл
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Болгария 16 0/4 4.250 4.000 4.000 4.125 4.000 20.375
ЦСКА (София) (ЛЕ) 10.0 выбыл
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 15 0/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 9.5 выбыл
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 10 0/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 17 0/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
Ференцварош (ЛЧ) 10.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 16 0/4 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
Лех (Познань) (ЛЕ) 8.0 выбыл
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 0/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коэффициенты
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
30.04.2021 в 10:07
Уже давно к тому шло. Как по мне - англичане сильно не добавили. А вот Испания сдулась.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...