Таблица коэффициентов УЕФА. Украина берет недельный максимум. У конкурентов тоже есть аргументы

В последнее время у нас не очень много оптимизма, поэтому нужно уметь наслаждаться моментами. Таковыми, например, как сейчас: когда твоя страна берет максимум из возможного в Таблицу коэффициентов. Случается нечасто.

"Динамо" и "Заря" оформили по победе, обогатив нашу копилку на два балла (0,4 по конвертации Таблицы коэффициентов). Примечательно, что мало кто из плотной группы конкурентов смог выдержать заданный темп и выбить сто из ста процентов. Напротив, у кого-то едва не случился провал.

Этот кто-то – Сербия. Две из трех ее команд проиграли. Поражение "Партизана" от АЭКа (Ларнака) примечательно еще и тем, что в этой паре определяется будущий соперник "Днепра-1" в плей-офф Лиги Европы. Неужели киприоты? Ну, пускай. Отмечаем улов "Црвены Звезды" (0,25), который, впрочем, неровня нашему. Грецию от полного фиаско спасла ничья, выцарапанная "Олимпиакосом" на последних минутах домашнего матча со "Слованом". Но ведь "Арис" и "Панатинаикос" не просто проиграли, а практически вылетели из еврокубков (по 0:2). Такими темпами этого конкурента Украина приструнит.

Чехия отстает существенно, но и набирает неплохо. В трех матчах – две победы, которые, с учетом низшего делителя, ценнее наших (0,5). Но "Славия" играла против "Панатинаикоса", поэтому здесь пришлось выбирать по принципу "меньшее зло". Возможно, было бы лучше "свергнуть" высокорейтинговых пражан (могут понижать корзину "Зари"), но имеем то, что имеем. Зато в другой паре двух наших конкурентов , - "Брондбю" (Дания) - "Базель" (Швейцария), - сложилось все, как и заказывали. Во-первых, швейцарцы сильнее давят на Украину в Таблице коэффициентов. Во-вторых, у "Базеля" более высокий личный рейтинг, чем у "Зари". Поэтому победа "Брондбю" 1:0 – на руку.

Швейцарцы взяли другим. "Янг Бойз" и "Цюрих" победили и суммарно добавили в копилку полбалла (2/4), сократив отставание от Украины на 0,1. Наверное, хорошо, что проиграл "Лугано". Швейцария и так отстает менее чем на балл, так что потенциальные очки от победителя кубка опасно приблизили бы её к нашей Ассоциации. "Лугано", к слову, дома проиграл "Хапоэлю" (Беер-Шева) 0:2 – и здесь определяется соперник "Зари", если последняя пройдет "Университатю".

Кроме "Брондбю", у Дании выиграл "Виборг", "Мидтьюлланн" проиграл, а "Копенгаген" с "Силькеборгом" еще не стартовали. По итогам недели с Украиной – паритет.

Был бы паритет и с Хорватией, но ее недельный максимум, - два очка (2/4), - ценнее нашего. Ибо низший делитель. Но у хорватов вырисовывается только одна команда в группах. Ведь даже если "Хайдук" пройдет "Гимарайнш" (сенсационная победа 3:1 в первом матче), дальше будет "Вильярреал".

Наконец, Норвегия. Вот это действительно опасно. Страна несется быстрым темпом, посягая тремя-четырьмя командами на групповой этап. "Буде-Глимт" уж точно там, "Викинг" и "Мольде" после разгромных побед уже практически в раунде плей-офф Лиги конференций, только "Лиллестрем" "подвис" (поражение 1:3 от "Антверпена"). 0,75 за неделю – очень солидно. (+0,35) по отношению к Украине – так по крупицам и формируется преимущество.

Но у нас не стартовали еще две команды. У нас уж точно три команды выступят на групповом этапе. И важно провести четвертую. Тогда будет интереснейшая борьба.

Ответные матчи предпоследнего круга отбора – уже через неделю.

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