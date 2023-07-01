Таблица коэффициентов. Разыграны первые очки

Состоялись все матчи предварительного раунда Лиги чемпионов, в котором были разыграны первые три очка в Таблицу коэффициентов. Два из них достались Исландии, одно – Черногории. Нелишне будет напомнить, что от начала и вплоть до группового раунда еврокубков (то есть на всех этапах квалификации) действует система "половинчатого" набора. То есть за победу дают одно очко (в групповом раунде и дальше – два), а за ничью – пол очка (в групповом раунде и дальше – одно).

Украина вступит в большую игру со второго квалификационного раунда, но бонусные очки за выход "Шахтера" в группу Лиги чемпионов уже смело можно считать как достояние нашей Ассоциации (0.800 балла). Примечательно, что среди групп стран, которые мы называем нашими конкурентами в Таблице коэффициентов, такой бонус имеет только Сербия. А вот Швейцария, Турция, Норвегия, Дания, Чехия, Израиль должны начинать с нуля. Израиль, к слову, будет представлен в первом квалификационном раунде. Остальные наиболее интересные для нас страны стартуют со второго круга отбора.

Бонусных очков на этом этапе сезона (за прямой выход в группу Лиги чемпионов) наибольше получила Испания – сразу 2.500 ((5*4) / 8). У Италии и Германии – по 2.285 балла бонуса, у Англии – 2.000. Бельгия – самая рейтинговая страна в общей Таблице коэффициентов (восьмое место) среди тех, которые не получили автоматического бонуса за групповой раунд Лиги чемпионов. Украина, кстати, – наименее рейтинговая среди получивших (14-е место).

Ну и еще одно важное примечание: после предварительного раунда Лиги чемпионов ни одна из стран не потеряла ни одного участника (просто три команды из Лиги чемпионов переместились в Лигу конференций – "Атлетик Эскальдес" (Андорра), "Тре Пенне" (Сан-Марино), " Будучность" (Черногория)). А вот уже с первого раунда квалификации (и дальше) безвозвратно будут вылетать неудачники двухматчевых противостояний Лиги конференций.