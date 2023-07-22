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Первый квалификационный раунд – первая остановка. Одна страна уже прекратила борьбу в еврокубках 2023/24

Рейтинг УЕФА
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Но у нее был только один участник

Первый квалификационный раунд – первая остановка. Одна страна уже прекратила борьбу в еврокубках 2023/24

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

В еврокубковом сезоне 2023/24 состоялся первый раунд, по итогу которого команды вылетали безвозвратно – это первый раунд квалификации Лиги конференций. Его не смог преодолеть "Вадуц". Поскольку он был единственным представителем Лихтенштейна на международной арене, сезон для этой страны окончен.

Итак, после первого квалификационного раунда одна страна прекратила свои выступления в еврокубках – Лихтенштейн.

Есть страна, потерявшая три команды из четырех – Эстония. Еще несколько стран потеряли по две команды.

Наивысшее в рейтинге среди тех, кто уже понес еврокубковую потерю, стоит Словакия – 28-е место в Таблице коэффициентов. Само низкая в рейтинге среди тех, кто сохраняет всех участников – Андорра (52-е место).

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

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