Таблица коэффициентов. Ноль до нуля равно нулю

От таких результатов всего один позитив – считать легко. С нулем профита и прогресса быть не может, так что все от Украины только отрывались. Точнее, почти все, потому что двое конкурентов тоже умудрились ничего не набрать. Сербия. Два матча – два поражения на неделе. В общей сложности четыре матча – четыре поражения в сезоне. И Швейцария.

Но от этого ни холодно, ни тепло. Провалы конкурентов – это еще априори не гарантия собственного успеха, провалами (и просто ошибками) других еще нужно уметь пользоваться. У Украины сейчас с этим тяжело. Напротив, выходит так, что нашими провалами пользуются другие.

Судите сами. Норвегия – плюс 0.5 балла к Таблице коэффициентов и опережение Украины. Чехия – плюс 0.625 балла к Таблице коэффициентов и приближение к Украине. Израиль – плюс 0.5 балла к Таблице коэффициентов и приближение к Украине. Дания – плюс 0.25 к Таблице коэффициентов и приближение к Украине.

О Турции вообще нет речи. Она уже в топ-10, опередив Австрию и на 4.350 балла опережая Украину. Она нам практически уже не конкурент. Разве что "Фенербахче" в следующем раунде отбора Лиги конференций вылетит от "Твенте", "Аданадемирспор" остановит "Олимпиакос" или "Генк", но тогда "Динамо" придется разбираться с "Бешикташем". Если "Динамо" до этой стадии дойдет.

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) Исландия продолжает удерживать лидерство, но в спину ей дышит именно Турция. Прекрасный прогресс Польши – в топ-3. В топ-10 заскочил еще один конкурент Украины – Израиль.

Сама же Украина на 44-м месте, до сих пор опережая Чехию и Швейцарию. И если уж такое настроение, то есть смысл вспомнить: наименьший коэффициент, который был у Украины по итогам одного еврокубкового сезона – 2.333 (1996/97). Сейчас – 1.100, с "перспективами" провести только две команды в группы.

Вот и оценивайте вероятность вселенского провала…

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