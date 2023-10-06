Таблица коэффициентов. Недельный максимум обеспечивает Украине прогресс

Нечасто Украина радует футбольных болельщиков максимальными достижениями. Эта еврокубковая неделя, к счастью, подарила именно такой позитив. Два матча – две победы. Максимальное достижение в Таблицу коэффициентов. 0.8 балла.

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Это достижение закономерно повлекло за собой прогресс в Таблице коэффициентов. Украина на неделе поднялась с восемнадцатого на семнадцатое место и не отдала его Израилю, который с одного стоящего на кону бала получил только четвертую часть – 0.25. Но по сравнению с Норвегией, еще одним нашим конкурентом, это еще хорошо, ведь у той ноль. Проиграли и "Мольде", и "Буде-Глимт". А нам это только на руку.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Но там, где провалились одни, прибавили другие. Ранее проваливалась Сербия, а на этой неделе она завоевала две ничьи в трех матчах. То есть 0.4 балла к Таблице коэффициентов. Украина все равно сократила отставание по итогам недели, но профит мог быть больше.

Важно отметить, что в двух из своих трех матчей сербы играли против других наших конкурентов – швейцарцев и греков. Одни чуть-чуть не дотянули до нашего недельного показателя (0.6), хотя имели больше шансов (три матча), другие ушли в плюс – 1.200. Определенный запас перед этой страной у нас еще есть, но в целом тенденция – угрожающая.

Увеличила отрыв от Украины Чехия, хотя на неделе одержала все те же две победы – просто цена очков выше. А вот Данию, у которой очки также делятся на "четыре", мы немного достали, потому что наши две победы более ценны, чем их одна. В общей сложности в плотной борьбе за места в топ-15 находятся пять-шесть стран. И мы будем конкурентны в этой борьбе только с тем темпом, который показали "Заря" и "Шахтер" во втором туре еврокубков. Не иначе.

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Результаты, полученные на неделе, помогли также улучшить свое положение в сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24). Место в топ-30 – это уже нечто. Однако из группы наших конкурентов ниже находится только Сербия. Еще точно есть куда расти.

Далее – перерыв на сборные, где также идет важная борьба для Украины за право сыграть на Евро-2024 или хотя бы получить дополнительный шанс пробиться туда через плей-офф. За всем следим в режиме живого времени.