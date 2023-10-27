Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс был невозможен

Нестандартная была неделя со всех точек зрения. Украина должна была провести два матча, но провела только один. Один из конкурентов, - Израиль, - вообще не играл, поэтому прогресс/регресс/профит в Таблице коэффициентов по итогам этой недели – промежуточный результат промежуточного. Картина будет полноценной, когда у всех будет одинаковое количество сыгранных матчей.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Как бы там ни было, а некоторые интересные события произошли – их и отмечаем. "Шахтер" проиграл, поэтому Украина баллов не получила. Израиль, повторимся, не играл. А вот другие конкуренты что-то набирали. Греция на этой неделе была не столь резкой, как обычно. Из восьми очков, стоявших на кону, взять удалось только половину (4/5=0.8). Но это все равно много. Даже если "Заря" свой отложенный матч третьего тура выиграет, Греция будет в плюсе на 0.4 балла.

Когда не нужно – "сдулись" турки. "Бешишташ" проиграл "Буде-Глимту", "поспособствовав" тому, что Норвегия на неделе взяла максимум (ведь выиграл также "Мольде"). То есть целый балл к Таблице коэффициентов в течение одной недели. Норвегия поднялась на 15-е место, опередив Сербию, у которой продолжается провал. "Чукарички" проиграли, "Бачка-Топола" проиграла, "Црвена Звезда" проиграла. Эта страна – уже непосредственный сосед Украины в Таблице. Но для его опережения нам нужен еще более чем целый балл.

Представитель Дании на этой неделе показал, как нужно побеждать команды уровня "Спартака" (Трнавы). Даже если записать Украине гипотетические два очка от "Зари", Дания будет в плюсе благодаря низшему делителю. На неделе не проиграл "Серветт", добавив Швейцарии 0.2 балла в Таблицу коэффициентов. Это низкий темп, но у этой страны уже и так есть солидный гандикап над Украиной. Но нет гандикапа над Чехии, которая поджимает швейцарцев благодаря меньшему делителю и в общем-то не худших результатов. "Славия" проиграла, а вот "Спарта" и "Виктория" совместными усилиями заработали три балла (0.75 по конвертации еврокубков). Украина может бороться с Сербией за 16-е место, а вот кого еще опережать для выхода на 15-е место – это вопрос. Кроме того, из-за спины давит Греция.

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Ситуация сложная и во втором круге группового раунда легче не будет. Обоим нашим представителям нужно цепляться за весну – только тогда будет шанс не провалить этот сезон. В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) Украина априори не могла спрогрессировать. Но не вылетела из топ-30 – уже хорошо.

Следующие матчи еврокубков – через две недели. И там снова будет "Барселона" для "Шахтера" и неопределенность с календарем для "Зари". И снова будет давление от конкурентов. Надо держаться.