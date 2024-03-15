Таблица коэффициентов. В следующем сезоне даже Греция Украине – не конкурент?

До ответных матчей 1/8-й финала еврокубков позиция Украины оценивалась как "финишировали не выше 18-го места". Потому что еще оставалась теоретическая возможность опуститься на 19-е – если бы Хорватия набрала десять очков. Однако не набрала. Не набрала ни одного.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Это означает, что в сезоне 2023/24 мы уже гарантированно восемнадцатые. На старте следующего футбольного года – 21-е. Выступление "Динамо" (Загреб) определяло, на сколько баллов мы будем отставать от Хорватии в начале новой кампании. Итог – 0.350.

Вот это будет настоящая конкуренция. Как и с Сербией, от которой отстаем на 0.975 балла. А вот Грецию вряд ли уже целесообразно считать острым нашим раздражителем. Благодаря 0.8 балла, добытых суммарно ПАОКом и "Олимпиакосом", на старте нового сезона Греция опережает Украину уже на 3.825 очка. И это еще не конец, две их команды продолжают свой путь.

Азербайджан не смог приблизиться к Украине и в начале сезона 2024/25 будет отставать более чем на четыре балла.

В игре остаются восемь представителей топ-10 общей Таблицы, также – прогрессивные чехи, которые могут подвинуть с десятого места Шотландию, и греки, которые с каждым набранным баллом будут делать не актуальным знак вопроса в заголовке этого материала. Интереса для Украины все меньше и меньше.

Понемногу можно переключаться на расклады следующего сезона.