Каштру объяснил перестановки Шахтера во втором тайме и обосновал отсутствие Марлоса в старте

После поражения в матче за Суперкубок Украины (1:3) от киевского "Динамо" наставник " Шахтера " Луиш Каштру на пресс-конференции сообщил о своем видении игры.

- Почему мы проиграли? Думаю, ответ очевиден. Было три удара в "Динамо", и они смогли их реализовать. У нас же было достаточное количество моментов, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать. Это главная разница. Несмотря на то, что у нас было 70 с лишним процентов владения мячом, если нет реализации, то это нивелируется.

Понятно, что футбол не всегда справедлив. Никому не интересно, играл ты хорошо или плохо, считаются голы, которые команды забивают и, соответственно, пропускают. Сегодня мы должны принять эту несправедливость. Конечно, я разочарован результатом.

С первого и до последнего момента мы доминировали в игре, полностью поменяли по ходу матча нашу тактическую схему, постоянно пытались создавать моменты, усиливали линию атаки. Но, несмотря на полное доминирование, мы проиграли второй тайм со счетом 0:1. Это кажется нереальным ...Ничего не поделаешь, в футболе ценится результат - и ничего больше.

- Почему Марлос не вышел с первых минут?

- Это было мое решение. В моем распоряжении 20 с лишним игроков, доступных на игру. Мы приняли решение, что в этой игре необходимо задействовать более линейного вингера, который мог бы забегать в зону между центральным и крайним защитниками. И поняли, что Тете подходит идеально под эту схему. Марлос больше сужает, отвечает за середину, а Тете - более фланговый игрок. При этом никто не отменяет того факта, что Марлос - отличный игрок и большой профессионал.

- Довольны ли вы физической форме своей команды?

- Что касается физической формы, то мы выглядели хорошо на протяжении всей игры. Я неоднократно говорил, что не переживаю за физическое состояние своих игроков. Я знал, что ребята будут сильны в этом компоненте в сегодняшней игре, и они показали это на поле. Мы смогли прижимать соперника, играть с высокой интенсивностью, у динамовцев практически не было контратак.

Мы прекрасно понимали, что у нас только четыре дня между играми, но этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться. Из четырех, по моему мнению, наиболее важных аспектов - техника, тактика, физика и психология - меня заставляла волноваться только последняя составляющая. Совсем недавно состоялась игра [с "Интером" в Лиге Европы], которая очень сильно разочаровала нас. А в физическом плане мы прекрасно понимали, как надо действовать. И что меня по-настоящему расстроило сегодня - это то, что "Динамо" три раза бьет по нашим воротам, и забивает три мяча.

Во втором тайме мы начали играть в три защитника, с Кривцовым, Степаненко и Бондарем, выдвинули вперед Додо и Матвиенко, сузили Тайсона, оттащили в середину Тете и Соломона, а Марлос и Алан Патрик подключались к началу атак. Мораес при этом пытался вытянуть на себя защиту "Динамо". В принципе, нам удавалось добраться до ворот соперника, заканчивали матч фактически с двумя защитниками, но забить так и не удалось. Я могу долго говорить об этом, но только поздравляю "Динамо" с победой. Наша же главная цель остается неизменной - стать чемпионами Украины.