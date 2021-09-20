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Стало известно, кто рассудит Шахтер и Динамо в матче за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины
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(1 голосов)

Поединок пройдет 22 сентября на НСК "Олимпийский"

Стало известно, кто рассудит Шахтер и Динамо в матче за Суперкубок Украины

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матч Суперкубка Украины "Шахтер" - "Динамо".

22 сентября (среда)

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев). Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), ассистенты арбитра - Шлончак С.М. (Черкассы), Скрипка А.М. (Кропивницкий), четвертый арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), резервный арбитр - Жуков А.В. (Харьков), арбитр VAR - Арановский Е.А. (Киев), наблюдатель арбитража - Задиран С.Н. (Днепр).

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На матчах Премьер-лиги Коваленко начал работать в 2019-м (первый матч - "Шахтер" - "Мариуполь" 4:0). В этом сезоне арбитр отработал на четырех матчах - на двух в Первой лиге и на двух в УПЛ. С "Шахтером" в этом чемпионате пересекался в седьмом туре, когда горняки победили "Днепр-1" 2:0. Последним матчем при участии киевлян для него была встреча "Динамо" с "Мариуполем" в прошлом сезоне, которая завершилась со счетом 0:0 и удалением в составе бело-синих. Для Андрея Коваленко это будет первое украинское Классическое в качестве главного арбитра.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится в среду, 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры в 21:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция игры.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.09.2021 в 13:36
А все ждали Монзуль)))
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Only DK (Kyiv)
20.09.2021 в 13:04
Удивлен, что не ВарВара
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