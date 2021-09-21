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С Кривцовым, но без Трубина. Как Шахтер готовится к матчу с Динамо - ФОТО
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shakhtar.com
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Сегодня программа тренировки была следующей: команда разделилась на две группы, и пока одна отрабатывала тактику, другая упражнялась в контроле мяча в квадратах. Затем группы поменялись задачами. В концовке "Шахтер" уделил время стандартам – угловым и штрафным.
Возвращение в общую группу Анатолия Трубина ожидается в четверг. Также пока индивидуальная программа у Фернандо и Дентиньо. А вот Сергей Кривцов уже провел всю тренировку вместе с партнерами по команде.
Напомним, что поединок состоится в среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 21:00.
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