С Кривцовым, но без Трубина. Как Шахтер готовится к матчу с Динамо - ФОТО

" Шахтер " на поле спортивного комплекса "Святошин готовится к матчу за Суперкубок Украины с киевским "Динамо".

Сегодня программа тренировки была следующей: команда разделилась на две группы, и пока одна отрабатывала тактику, другая упражнялась в контроле мяча в квадратах. Затем группы поменялись задачами. В концовке "Шахтер" уделил время стандартам – угловым и штрафным.

Возвращение в общую группу Анатолия Трубина ожидается в четверг. Также пока индивидуальная программа у Фернандо и Дентиньо. А вот Сергей Кривцов уже провел всю тренировку вместе с партнерами по команде.

Напомним, что поединок состоится в среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 21:00.