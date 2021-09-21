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Шапаренко вряд ли успеет восстановиться к матчу с Шахтером
Хавбек продолжает работать индивидуально
Киевское "
К поединку готовятся все игроки киевлян кроме полузащитника Николая Шапаренко. Он пока работает под присмотром врачей по индивидуальной программе.
В этой связи его участие в матче против "горняков" маловероятно. Хотя киевляне в день матча проведут еще небольшое утреннее занятие.
Напомним, что поединок состоится в среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 21:00.
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