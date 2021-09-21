Шапаренко вряд ли успеет восстановиться к матчу с Шахтером

Киевское " Динамо " продолжает подготовку к матчу за Суперкубок, который состоится 22 сентября.

К поединку готовятся все игроки киевлян кроме полузащитника Николая Шапаренко. Он пока работает под присмотром врачей по индивидуальной программе.

В этой связи его участие в матче против "горняков" маловероятно. Хотя киевляне в день матча проведут еще небольшое утреннее занятие.

Напомним, что поединок состоится в среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 21:00.