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Шапаренко вряд ли успеет восстановиться к матчу с Шахтером

Суперкубок Украины
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Хавбек продолжает работать индивидуально

Шапаренко вряд ли успеет восстановиться к матчу с Шахтером

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчу за Суперкубок, который состоится 22 сентября.

К поединку готовятся все игроки киевлян кроме полузащитника Николая Шапаренко. Он пока работает под присмотром врачей по индивидуальной программе.

В этой связи его участие в матче против "горняков" маловероятно. Хотя киевляне в день матча проведут еще небольшое утреннее занятие.

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Напомним, что поединок состоится в среду, 22 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 21:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Шапаренко
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