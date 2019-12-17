Шацких может трудоустроиться в России – СМИ

Белорусский специалист Александр Хацкевич, как информируют российские медиа, близок к тому, чтобы возглавить "Ротор" из Волгограда. Также известно, что он пригласил в штаб своим ассистентом помощника по киевскому "Динамо" – Максима Шацких.

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максим Шацких с назначением помощником Хацкевича в киевском «Динамо» успел в течение года поработать тренером динамовской академии "ДЮФШ "Динамо" им. В. В. Лобановского".

Киевский клуб Шацких покинул вместе с Хацкевичем в августе.

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Волгоградский "Ротор" после 25 туров с 52 очками идет на первом месте во второй по значению лиге России.