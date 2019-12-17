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Шацких может трудоустроиться в России – СМИ

Трансферы
(2 голосов)

Вместе с Хацкевичем

Шацких может трудоустроиться в России – СМИ
Новина українською

Белорусский специалист Александр Хацкевич, как информируют российские медиа, близок к тому, чтобы возглавить "Ротор" из Волгограда. Также известно, что он пригласил в штаб своим ассистентом помощника по киевскому "Динамо" – Максима Шацких.

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максим Шацких с назначением помощником Хацкевича в киевском «Динамо» успел в течение года поработать тренером динамовской академии "ДЮФШ "Динамо" им. В. В. Лобановского".

Киевский клуб Шацких покинул вместе с Хацкевичем в августе.

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Волгоградский "Ротор" после 25 туров с 52 очками идет на первом месте во второй по значению лиге России.

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В статье: Максим Шацких Россия Александр Хацкевич Динамо (Киев) Ротор Ротор (Волгоград)
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Комментарии (7)
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Tom Valentine (Bolintci)
17.12.2019 в 20:26
Хана Ротору, свалится в любители...
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+2
0
Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 17:56
Мне пох, где они устроятся. Удачи.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 15:59
Хацкевич пох. Але Шацьких, тричі подумай, бо будеш тренувати максимум в свому Узбекистані на барханах
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0
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beatles (Крыжополь)
17.12.2019 в 15:48
Ну это фсе!! Быть теперь Ротору чемпионом запоребриковской империи, трепещи теперь Гвардиола!
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
17.12.2019 в 19:46
Ротару
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0
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uprise (Минск)
17.12.2019 в 15:22
Вот так зрада, а мы их почти своими считали
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+1
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simargl (Чернигов)
17.12.2019 в 14:47
Там им и место... Первая лига ...
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0
0

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