Шацких может трудоустроиться в России – СМИ
Вместе с Хацкевичем
Белорусский специалист Александр Хацкевич, как информируют российские медиа, близок к тому, чтобы возглавить "Ротор" из Волгограда. Также известно, что он пригласил в штаб своим ассистентом помощника по киевскому "Динамо" – Максима Шацких.
Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Узбекистана Максим Шацких с назначением помощником Хацкевича в киевском «Динамо» успел в течение года поработать тренером динамовской академии "ДЮФШ "Динамо" им. В. В. Лобановского".
Киевский клуб Шацких покинул вместе с Хацкевичем в августе.
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Волгоградский "Ротор" после 25 туров с 52 очками идет на первом месте во второй по значению лиге России.
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simargl (Чернигов)
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