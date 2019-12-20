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"-1" Пасич: Олимпик попрощался с игроком, который забил за команду 5 голов

Трансферы
(1 голосов)

Потерял место в основе

"-1" Пасич: Олимпик попрощался с игроком, который забил за команду 5 голов
Новина українською

В зимнее межсезонье закончился контракт с "Олимпиком" у 26-летнего полузащитника Геннадия Пасича.

Левый вингер, сообщается в клубе, "решил, что для его карьеры необходим новый вызов".

И теперь Геннадий будет свободным агентом, сможет самостоятельно искать новый клуб.

Геннадий Пасич пришел в "Олимпик" вместе со своим братом Евгением (правый вингер) в начале 2018 года.

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За дончан Геннадий Пасич провел 43 матча, отличился 5-ю голами и отдал 2 голевые передачи. В частности, в этом сезоне провел 9 матчей и сделал 1 ассист.

В клубе также заверили, что брат Геннадия, Евгений, останется в "Олимпике".

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ Геннадий Пасич Евгений Пасич
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Источник:
ФК Олімпік

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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
20.12.2019 в 13:56
Буде в Карпатах. Чуйка
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