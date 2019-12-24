Балканы определились с заменой Шуховцеву
Новый тренер вратарей
28-летний экс-голкипер клуба из Зари Сергей Лукаш, который в течение 3 последних сезонов защищал цвета "Балкан" на профессиональной арене, этой зимой вернется в команду из Одесской области.
Главный тренер команды Андрей Пархоменко сообщил, что 15 января Сергей Лукаш приступит к работе тренером вратарей зорянской команды.
На этой должности Лукаш заменит Игоря Шуховцева, который перешел в одесский "Черноморец".
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Источник:ФК Балкани
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