Балканы определились с заменой Шуховцеву

28-летний экс-голкипер клуба из Зари Сергей Лукаш, который в течение 3 последних сезонов защищал цвета "Балкан" на профессиональной арене, этой зимой вернется в команду из Одесской области.

Главный тренер команды Андрей Пархоменко сообщил, что 15 января Сергей Лукаш приступит к работе тренером вратарей зорянской команды.

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На этой должности Лукаш заменит Игоря Шуховцева, который перешел в одесский "Черноморец".