  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Агент рассказал о заинтересованности в услугах Тете со стороны других команд
В тренде

Агент рассказал о заинтересованности в услугах Тете со стороны других команд

Трансферы
(2 голосов)

И дал свою оценку

Агент рассказал о заинтересованности в услугах Тете со стороны других команд
Новина українською

Агент бразильского легионера донецкого "Шахтера", 19-летнего Тете, Пабло Буэно, прокомментировал слухи об интересе в услугах футболиста со стороны других команд.

Пабло Буэно подтвердил интерес и наличие различных вариантов смены клуба, сообщает Correio do Povo.

Читайте такжеПретендуют Милан и Рома: Шахтер назвал сумму, которую хочет получить за Тете

"Есть много возможностей. Но Тете не спешит. Надо дождаться хорошего момента, - считает агент. - К тому же Тете лишь 9 месяцев вне Бразилии, только с марта он играет в Украине".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Шахтер (Донецк) Тете
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ivst (kharkov)
01.01.2020 в 11:42
а как бы агенту хотелось, чтобы он переходил из клуба в клуб каждый месяц, или даже каждую неделю!
Ответить
+1
0
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
01.01.2020 в 13:23
Как минимум, каждый сезон
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...