Агент рассказал о заинтересованности в услугах Тете со стороны других команд
И дал свою оценку
Агент бразильского легионера донецкого "Шахтера", 19-летнего Тете, Пабло Буэно, прокомментировал слухи об интересе в услугах футболиста со стороны других команд.
Пабло Буэно подтвердил интерес и наличие различных вариантов смены клуба, сообщает Correio do Povo.
"Есть много возможностей. Но Тете не спешит. Надо дождаться хорошего момента, - считает агент. - К тому же Тете лишь 9 месяцев вне Бразилии, только с марта он играет в Украине".
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Комментарии (2)
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ivst (kharkov)
01.01.2020 в 11:42
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
01.01.2020 в 13:23
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