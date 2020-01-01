Агент рассказал о заинтересованности в услугах Тете со стороны других команд

Агент бразильского легионера донецкого "Шахтера", 19-летнего Тете, Пабло Буэно, прокомментировал слухи об интересе в услугах футболиста со стороны других команд.

Пабло Буэно подтвердил интерес и наличие различных вариантов смены клуба, сообщает Correio do Povo.

"Есть много возможностей. Но Тете не спешит. Надо дождаться хорошего момента, - считает агент. - К тому же Тете лишь 9 месяцев вне Бразилии, только с марта он играет в Украине".