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Дерлис Гонсалес останется в Сантосе

Трансферы
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Возвращение в Парагвай откладывается

Дерлис Гонсалес останется в Сантосе
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Парагвайский атакующий полузащитник киевского "Динамо" Гонсалес останется в аренде бразильского "Сантоса" еще как минимум полгода.

Игрок отказался от перехода в парагвайский клуб "Олимпия", который уже вступал в переговоры с "Динамо" по выкупу контракта. "Сантос" в свою очередь соглашался на то, чтобы заранее отдать игрока по аренде.

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Ситуация изменилась из-за увольнения коуча "Сантоса" Хорхе Сампаоли и прихода на тренерский мостик Жезуалду Феррейры.

Сампаоли в свое время дал понять, что не рассчитывает на Дерлиса. Очевидно, что у нового наставника другое мнение.

Поэтому Гонсалес увидел для себя перспективы в Сантосе и попытается закрепиться в команде. Уже 8 января игрок после отпуска присоединится к "Сантосу", сообщает Diario do peixe.

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В статье: Бразилия Динамо (Киев) Сантос (Бразилия) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
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