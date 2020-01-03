Официально: Фаворов заключил контракт с венгерским клубом на 2,5 года

Центральный полузащитник черниговской "Десны" Артем Фаворов заключил контракт с Академией Пушкаша.

Как сообщил официальный сайт венгерского клуба, соглашение рассчитано на 2,5 года.

Вместе с тем продажа игрока, с которым "Десна" имела действительный контракт (до июня 2020 года), стал первым трансфером черниговского клуба в его истории.

Сумму, которую получила "Десна", не называют. А на сайте Transfermarkt стоимость игрока оценен в 600 000 евро.