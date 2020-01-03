Официально: Фаворов заключил контракт с венгерским клубом на 2,5 года
Первый трансфер в истории Десны, за какой клуб получил деньги
Центральный полузащитник черниговской "Десны" Артем Фаворов заключил контракт с Академией Пушкаша.
Как сообщил официальный сайт венгерского клуба, соглашение рассчитано на 2,5 года.
Вместе с тем продажа игрока, с которым "Десна" имела действительный контракт (до июня 2020 года), стал первым трансфером черниговского клуба в его истории.
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Сумму, которую получила "Десна", не называют. А на сайте Transfermarkt стоимость игрока оценен в 600 000 евро.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
03.01.2020 в 14:56
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Evgenariys (Чернигов)
03.01.2020 в 14:43
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Русланбай (Рівне)
03.01.2020 в 14:10
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
03.01.2020 в 16:12
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