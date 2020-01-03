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Официально: Фаворов заключил контракт с венгерским клубом на 2,5 года

Трансферы
(3 голосов)

Первый трансфер в истории Десны, за какой клуб получил деньги

Официально: Фаворов заключил контракт с венгерским клубом на 2,5 года
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Центральный полузащитник черниговской "Десны" Артем Фаворов заключил контракт с Академией Пушкаша.

Как сообщил официальный сайт венгерского клуба, соглашение рассчитано на 2,5 года.

Вместе с тем продажа игрока, с которым "Десна" имела действительный контракт (до июня 2020 года), стал первым трансфером черниговского клуба в его истории.

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Сумму, которую получила "Десна", не называют. А на сайте Transfermarkt стоимость игрока оценен в 600 000 евро.

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В статье: Венгрия Десна (Чернигов) Артем Фаворов Академия Пушкаша (Венгрия)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
03.01.2020 в 14:56
Ну молодец. Все стороны выиграли. НЕ могу сказать, что Артем был прям ключевым игроком команды. Да, игрок основы, но не более того. Если заработали около 0,5 миллиона - то вообще красавцы. Надеюсь, что Десна найдет достойную замену в центре поля. Потому что кроме Домбровского там у нас больше никого и не осталось.
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0
-2
Evgenariys (Чернигов)
03.01.2020 в 14:43
главное, чтобы перестали заключать контракты с футболистами на год-два, чтобы реально можно было зарабатывать. Но судя по тому, что у Артема контракт летом истекает, много мы не заработали
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0
-2
Русланбай (Рівне)
03.01.2020 в 14:10
Вітаю Десну !!! Надіюсь керівництво відчує смак зароблених грошей, і зрозуміє що в нашій країні це певне єдиний спосіб заробляти на футболі. І буде більш відповідально ставитися до своєї школи , молодіжних, юнацьких та дитячих тренерів та команд. І вкладати кошти у все те , що цього стосується.
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0
-1
Карбид кальция (Донецк/Николаев)
03.01.2020 в 16:12
Как 200-300 тыс. евро могут повлиять на годовой баланс клуба? Не так сильно, что бы это звучало как "заробляти". Скорiше "пiдробити на вiдпустку".
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0
0

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