Колос и Олимпик поспорят за защитника Зари
Дмитрий Литвин в ближайшее время может сменить клубную прописку
Защитник "Зари" Дмитрий Литвин привлёк внимание "Колоса" и "Олимпика", сообщает Footboom.
Генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов заявлял, что клуб готов отпустить 23-летнего оборонца во время трансферного окна.
Литвин в этом сезоне еще ни разу не появлялся на поле в составе луганчан. Его контракт с клубом действует до конца 2020-го года.
В ноябре игрок находился на просмотре в "Химках".
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Источник:footboom
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