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Колос и Олимпик поспорят за защитника Зари

Трансферы
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Дмитрий Литвин в ближайшее время может сменить клубную прописку

Колос и Олимпик поспорят за защитника Зари
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Защитник "Зари" Дмитрий Литвин привлёк внимание "Колоса" и "Олимпика", сообщает Footboom.

Генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов заявлял, что клуб готов отпустить 23-летнего оборонца во время трансферного окна.

Литвин в этом сезоне еще ни разу не появлялся на поле в составе луганчан. Его контракт с клубом действует до конца 2020-го года.

В ноябре игрок находился на просмотре в "Химках".

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Колос (Ковалевка) Дмитрий Литвин
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Источник:
footboom
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