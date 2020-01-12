Колос и Олимпик поспорят за защитника Зари

Защитник "Зари" Дмитрий Литвин привлёк внимание "Колоса" и "Олимпика", сообщает Footboom.

Генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов заявлял, что клуб готов отпустить 23-летнего оборонца во время трансферного окна.

Литвин в этом сезоне еще ни разу не появлялся на поле в составе луганчан. Его контракт с клубом действует до конца 2020-го года.

В ноябре игрок находился на просмотре в "Химках".