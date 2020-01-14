  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Рома видит в игроке Шахтера возможную замену Дзаньоло
В тренде

Рома видит в игроке Шахтера возможную замену Дзаньоло

Трансферы
(1 голосов)

Бразилец - один из вариантов

Рома видит в игроке Шахтера возможную замену Дзаньоло
Новина українською

Итальянская "Рома" возобновила переговоры с донецким "Шахтером" по трансферу бразильского 19-летнего полузащитника Маркоса Антонио.

Его тренер Паулу Фонсека хотел видеть в римском клубе еще в июне 2019 года, однако тогда переговоры сорвались.

Сейчас же Маркоса Антонио в "Роме" видят в качестве замены для одного из лидеров команды Николо Дзаньоло, который получил травму.

Читайте такжеМаркос Антонио: Дентиньо, Тайсон и другие ребята чувствуют себя ужасно

Маркос Антонио "является тем футболистом, о котором непосредственно говорит Фонсека", пишет итальянское издание Il Messaggero.

Однако, кроме донецкого бразильца "Рома" имеет еще несколько вариантов. Это Гаэтано Кастровилл из "Фиорентины", Орель Мангаля из "Штутгарта" и Эсекиэль Альмендра с "Бока Хуниорс".

Добавим, что с "Шахтером" Маркос Антонио связан контрактом до лета 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Рома (Италия) Николо Дзаньоло трансфер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...