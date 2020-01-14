Рома видит в игроке Шахтера возможную замену Дзаньоло

Итальянская "Рома" возобновила переговоры с донецким "Шахтером" по трансферу бразильского 19-летнего полузащитника Маркоса Антонио.

Его тренер Паулу Фонсека хотел видеть в римском клубе еще в июне 2019 года, однако тогда переговоры сорвались.

Сейчас же Маркоса Антонио в "Роме" видят в качестве замены для одного из лидеров команды Николо Дзаньоло, который получил травму.

Маркос Антонио "является тем футболистом, о котором непосредственно говорит Фонсека", пишет итальянское издание Il Messaggero.

Однако, кроме донецкого бразильца "Рома" имеет еще несколько вариантов. Это Гаэтано Кастровилл из "Фиорентины", Орель Мангаля из "Штутгарта" и Эсекиэль Альмендра с "Бока Хуниорс".

Добавим, что с "Шахтером" Маркос Антонио связан контрактом до лета 2023 года.