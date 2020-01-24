Экс-вратарь Олимпика перебрался во Львов

25-летний голкипер Герман Пеньков стал игроком ФК "Львов".

Клуб подписал с игроком контракт на 2 года.

Было несколько предложений. Но позвонил тренер. Я знаю его, как он работает. И не мог отказать.

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До этого времени Пеньков полгода выступал за "Олимпик", провел 4 матча, пропустил 8 голов, 1 матч отстоял на "0".