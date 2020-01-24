Экс-вратарь Олимпика перебрался во Львов
Донецкий клуб попрощался с ним еще в начале января
25-летний голкипер Герман Пеньков стал игроком ФК "Львов".
Клуб подписал с игроком контракт на 2 года.
Было несколько предложений. Но позвонил тренер. Я знаю его, как он работает. И не мог отказать.
Читайте такжеОлимпик объявил об уходе Пенькова
До этого времени Пеньков полгода выступал за "Олимпик", провел 4 матча, пропустил 8 голов, 1 матч отстоял на "0".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол NEWS
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...