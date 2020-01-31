Из Черноморца ушел центральный защитник
Свободный агент
ФК "Черноморец" расторг контракт с 22-летним Глебом Грачевым.
Клуб сообщает, что соглашение, которое должно было действовать до лета 2020-го, расторгнуто по обоюдному согласию.
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Глеб начинал профессиональную карьеру в "Стали", а летом 2018 года стал игроком "Черноморца".
В этом сезоне Грачев принял участие в 5 поединках команды.
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Источник:ФК Чорноморець
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