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Из Черноморца ушел центральный защитник

Трансферы
(1 голосов)

Свободный агент

Из Черноморца ушел центральный защитник
Новина українською

ФК "Черноморец" расторг контракт с 22-летним Глебом Грачевым.

Клуб сообщает, что соглашение, которое должно было действовать до лета 2020-го, расторгнуто по обоюдному согласию.

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Глеб начинал профессиональную карьеру в "Стали", а летом 2018 года стал игроком "Черноморца".

В этом сезоне Грачев принял участие в 5 поединках команды.

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В статье: Черноморец (Одесса) свободный агент Глеб Грачев
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Источник:
ФК Чорноморець

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