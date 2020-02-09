Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер провел тайм в составе "Чайки" в контрольном матче против "Диназа" (0:2).

Напомним, 37-летний ветеран покинул "Карпаты" в конце января. В этом сезоне УПЛ он сыграл 4 матча.

Сам Кучер ранее говорил, что предложений от клубов УПЛ у него не было, но есть приглашения из-за рубежа.

"Чайка" занимает 7-е место в группе А Второй лиги.