Кучер провел тайм в составе Чайки
Опытный игрок вскоре может подписать контракт с клубом?
Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер провел тайм в составе "Чайки" в контрольном матче против "Диназа" (0:2).
Напомним, 37-летний ветеран покинул "Карпаты" в конце января. В этом сезоне УПЛ он сыграл 4 матча.
Сам Кучер ранее говорил, что предложений от клубов УПЛ у него не было, но есть приглашения из-за рубежа.
"Чайка" занимает 7-е место в группе А Второй лиги.
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