Бывшие игроки Динамо и Карпат будут выступать в клубе Второй лиги
Подписали контракты на полгода
Ровенский "Верес" заключил соглашения с двумя новичками - нападающим Тарасом Демчуком и хавбеком Артемом Хоцяновским.
Полузащитник - 1998 года рождения. Воспитанник житомирского "Полесья" и киевского "Динамо".
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В своей футбольной карьере защищал цвета ФК "Сталь" (город Камянское), ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Авангард" (Краматорск).
Нападающий Тарас Демчук 2002 года рождения. Воспитанник ДЮСШ "Верес" и футбольной академии "Карпаты".
С обоими игроками контракты подписаны до конца сезона.
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Источник:Телеграм-канал НК Верес
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