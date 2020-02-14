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Бывшие игроки Динамо и Карпат будут выступать в клубе Второй лиги

Трансферы
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Подписали контракты на полгода

Бывшие игроки Динамо и Карпат будут выступать в клубе Второй лиги
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Ровенский "Верес" заключил соглашения с двумя новичками - нападающим Тарасом Демчуком и хавбеком Артемом Хоцяновским.

Полузащитник - 1998 года рождения. Воспитанник житомирского "Полесья" и киевского "Динамо".

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В своей футбольной карьере защищал цвета ФК "Сталь" (город Камянское), ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Авангард" (Краматорск).

Нападающий Тарас Демчук 2002 года рождения. Воспитанник ДЮСШ "Верес" и футбольной академии "Карпаты".

С обоими игроками контракты подписаны до конца сезона.

Бывшие игроки Динамо и Карпат будут выступать в клубе Второй лиги - изображение 1
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В статье: Вторая лига Верес (Ровно) Артем Хоцяновский Тарас Демчук
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