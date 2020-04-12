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Серебренников: Интерес Ромы к Коваленко? Мы не вели с ними переговоров

Трансферы
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Сам Коваленко отрицал интерес к его персоне со стороны римлян

Серебренников: Интерес Ромы к Коваленко? Мы не вели с ними переговоров
Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а теперь агент Сергей Серебренников прокомментировал информацию об интересе "Ромы" к его клиенту.

- Коваленко – это полузащитник, за которым следят многие клубы, в том числе и итальянские. Интерес со стороны "Ромы"? Мы не вели с ними переговоров, - написал Серебренников в своем Твиттере.

Напомним, контракт Виктора Коваленко с "Шахтером" рассчитан до 30 июня этого года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Серебренников Рома (Рим) Виктор Коваленко
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